موجز 10 مساء.. مدبولى يؤكد سعى مصر الكامل لدعم النمو الاقتصادى بالعراق

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء، عادل عبد المهدى، رئيس وزراء العراق، والوفد الوزارى رفيع المستوى المُرافق حيث تم عقد جلسة مباحثات موسعة، بحضور عدد من الوزراء بالبلدين، وسفيرى مصر والعراق. ومؤكداً سعى مصر الكامل شعباً وحكومة، لدعم الشعب والحكومة العراقية فى تحقيق التنمية والنمو الاقتصادى المنشود.









استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء، عادل عبد المهدى، رئيس وزراء العراق، والوفد الوزارى رفيع المستوى المُرافق حيث تم عقد جلسة مباحثات موسعة، بحضور عدد من الوزراء بالبلدين، وسفيرى مصر والعراق.









نشر الإعلامى تامر شلتوت أول صور من حفل زفاف الفنان محمد رشاد والإعلامية مى حلمى، والذى أقيم فى أحد فنادق أكتوبر، وعلق الإعلامى تامر شلتوت قائلاً: "ألف مبروك لأحلى عريس وعروسة.. ربنا يتمم لكم على خير ويكتب لكم كل الخير ويبارك لكم فى بعض".









اختتمت مساء اليوم، السبت، مباريات المجموعة العاشرة للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر، فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة فى تاريخ البطولة.









يلتقى سامح شكرى وزيـر الخـارجـيـة غداً الأحد، مع إيجنازيو كاسيس وزير خارجية سويسرا، وذلك بأحد فنادق القاهرة الكبرى.









بدأ وزراء خارجية ورؤساء مخابرات كل من مصر والعراق والأردن، اجتماعهم السداسى بمقر قصر التحرير بالقاهرة، مساء اليوم السبت.









قضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، اليوم السبت، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة السياحة بشأن شروط وضوابط تنفيذ رحلات العمرة لعام 2018، وبطلان ما ترتب على ذلك القرار من آثار أخصها فرض رسوم إضافية على تكرار العمرة ووضع حد أقصى لأعداد المعتمرين.









أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل، منذ قليل، مقتل ما لا يقل عن 10 أطفال بانفجار عبوة ناسفة فى أم درمان، مؤكدة أن الانفجار وقع فى منطقة غرب الحارات فى أم درمان غرب العاصمة السودانية، وقوات الشرطة السودانية تفرض طوقا حول موقع الانفجار فى أم درمان.









استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، المدير التنفيذى لبرنامج الغذاء العالمى للأمم المتحدة، لبحث تعزيز الشراكة بين مصر والبرنامج، واستعراض أنشطة البرنامج المختلفة فى مصر.









أكد السفير منير زهران رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية، أن أرض الجولان هى جزء لا يتجزأ من الأراضى السورية، وأن سوريا دولة مستقلة ذات سيادة إقليمية كاملة على أراضيها ومنها الجولان.









قال مولاى جيندو رئيس بلدية مدينة بانكاس فى مالى لرويترز، أن عدد القتلى جراء هجوم مسلحين، اليوم السبت على رعاة من قبائل الفولانى ارتفع إلى،110 وإنه يجرى اكتشاف مزيد من الجثث.









افتتحت العاصمة الفرنسية باريس، السبت، معرض الملك الذهبى، تحت عنوان "توت عنخ آمون.. كنوز الفرعون"، والذى يستمرمن 23 مارس إلى 15 سبتمبر 2019.









لم يكن عزف النشيد الوطنى الإسرائيلى على الأراضى القطرية، هى الواقعة الأولى التى تكشف تاريخ التطبيع فى العلاقات بين الدوحة وتل أبيب، بل سبقها العديد من الأحداث والوقائع التى تؤكد عمق العلاقة بين الطرفين، وارتماء تنظيم الحمدين فى أحضان إسرائيل.