video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 23 مارس 2019 01:00 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مميش: متابعة الرئيس لأعمال المنطقة الاقتصادية تعزز ثقة المستثمرين

السبت، 23 مارس 2019 11:17 ص
مميش: متابعة الرئيس لأعمال المنطقة الاقتصادية تعزز ثقة المستثمرين الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة
كتبت- هبة حسام
إضافة تعليق

استقبل الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، صباح اليوم السبت، أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد فرج عامر ووكيل اللجنة المهندس محمد مصطفى السلاب وأعضاء اللجنة بمقر الهيئة الاقتصادية بالعين السخنة، وذلك خلال جولتهم لليوم الثالث لتفقد مشروعات المنطقة الاقتصادية والتي بدأت بزيارة شرق بورسعيد الجديدة بالقطاع الشمالي للمنطقة يوم الخميس أول أمس، ثم الإسماعيلية وعمل جولة بحرية بقناة السويس أمس الجمعة.

 

بدأت فعاليات زيارة اليوم بالعين السخنة، بعقد مؤتمر صحفى، ألقى الفريق مهاب مميش كلمته الافتتاحية به، والتى توجه خلالها بالشكر لرئيس الجمهورية على الدعم والمساندة والمتابعة المستمرة لأعمال المنطقة بما ينعكس على ثقة المستثمرين في هذا المشروع العملاق.

 

وأكد مميش على أن المنطقة الاقتصادية واحدة ضمن أهم المناطق الاقتصادية العالمية ولذا يتم الاهتمام بتنفيذ وتطوير البنية التحتية وإنشاء محطات الكهرباء وتحلية المياه وتوصيل المرافق لجميع مواقع مشروعات المنطقة.

 

WhatsApp Image 2019-03-23 at 10.59.05 AM
 

 

WhatsApp Image 2019-03-23 at 10.58.46 AM
 

 

WhatsApp Image 2019-03-23 at 10.59.06 AM
 

 

WhatsApp Image 2019-03-23 at 10.58.47 AM
 

 


إضافة تعليق

المنطقة الاقتصادية

مجلس النواب

لجنة الصناعة

العين السخنة

الرئيس السيسى

قناة السويس

مهاب مميش




لا تفوتك
السيسى للشباب: اجعلوا الحوار وتقبل الأخر دستوركم والإنسانية شريعتكم

السيسى للشباب: اجعلوا الحوار وتقبل الأخر دستوركم والإنسانية شريعتكم

"الصحة" توفر فيتامينات للحوامل والمواليد بالمجان منعًا لأمراض سوء التغذية

"الصحة" توفر فيتامينات للحوامل والمواليد بالمجان منعًا لأمراض سوء التغذية

لاسارتى يكشف كواليس جلسته مع الخطيب وضغط الشحات وحظ رمضان صبحى

لاسارتى يكشف كواليس جلسته مع الخطيب وضغط الشحات وحظ رمضان صبحى

5 خطوات تحمى حسابك بـ"فيس بوك" من القرصنة.. تعرف عليها

5 خطوات تحمى حسابك بـ"فيس بوك" من القرصنة.. تعرف عليها

فيديو.. رامى شحاتة يحكى قصة إنقاذه 51 طفلا من الموت فى حافلة بإيطاليا

فيديو.. رامى شحاتة يحكى قصة إنقاذه 51 طفلا من الموت فى حافلة بإيطاليا

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة