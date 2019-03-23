مصر تستضيف أكبر معرض للطباعة فى الشرق الأوسط 18 أبريل المقبل

كتب إسلام سعيد

تستضيف مصر فعاليات الدورة العاشرة من معرض "تكنو برنت" الدولى فى الفترة من 18 إلى 20 أبريل 2019، والمقرر تنظيمه بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات على مساحة 12500 متر مربع.

ويعد معرض "تكنو برنت" الدولى، أكبر معرض متخصص فى مصر والشرق الأوسط بشأن صناعات وتكنولوجيا الطباعة الأوفست، والطباعة الرقمية، والأحبار، والورق والكرتون، والتعبئة والتغليف، وأدوات صناعة الدعاية والإعلان، وتحضره وفود من السودان والأردن والسعودية وفلسطين وسوريا وليبيا وبعض الدول الإفريقية منها كنيا وإثيوبيا وتنزانيا.