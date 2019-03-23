مصرع طفلة فى انهيار جزئى بمنزل بجهينة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقيت طفلة فى الخامسة من عمرها مصرعها، إثر انهيار جزئى بمنزل مكون من طابقين ومبني بالطوب اللبن ومسقوف بأفلاق النخيل فى ناحية نزة الحاجر دائرة مركز جهينة بسوهاج.

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء على صالح نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بحدوث انهيار منزل قديم بدائرة مركز جهينة ووجود طفلة متوفية.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العقيد ياسر صلاح رئيس فرع بحث الشمال وقادها الرائد أحمد صلاح رئيس مباحث مركز شرطة جهينة والرائد محمد جاب الله معاون مباحث المركز انهيار الجزء الخلفي من منزل مكون من طابقين ومبني بالطوب اللبن ومسقوف بأفلاق النخيل بمساحة 150 متر ملك رمضان ف ع ع 53 سنة عامل ويقيم بذات الناحية مأهول بالسكان.

نتج عن ذلك وفاة الطفله هنا أ م ع 5 سنوات، وتقيم بذات الناحية، وبسؤال مالك المنزل قرر بمضمون ما تقدم، وأضاف أن سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه، وبسؤال خال المتوفاة ممدوح ك ا علي 42 سنة مزارع ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء لهو المذكورة بالمنزل المشار إليه حدثت إصابتها ووفاتها ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك .

تم عمل كردون أمني وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، وإخلاء المنزل من قاطنيه، وورد تقرير مفتش الصحة يتضمن بأن سبب الوفاة تهشم بالجمجمة نتيجة الاصطدام بجسم صلب، ولا توجد شبهة جنائية .