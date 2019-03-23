مستشار رئيس الهيئة الاقتصادية للقناة: 4 حوافز ضريبية تتمتع بها المنطقة

كتبت- هبة حسام

قال اللواء علاء عبد الكريم مستشار رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس للضرائب والجمارك، إن هناك 4 حوافز ضريبية تتمتع بها المنطقة الاقتصادية تتمثل فى الحوافز الجمركية، وحوافز ضريبة الدخل، وحوافز ضريبة القيمة المضافة، وحوافز الرسوم والضرائب الأخرى.

وفى عرض تفصيلى، قدمه اللواء علاء عبد الكريم، خلال زيارة أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب الجزء الجنوبى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، اليوم السبت، أشار إلى تفاصيل الحوافز التى تتمتع بها المنطقة الاقتصادية، والتى جاءت كالتالى:



ملخص عن الحوافز الضريبية

كان الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، استقبل صباح اليوم السبت، أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد فرج عامر ووكيل اللجنة المهندس محمد مصطفى السلاب وأعضاء اللجنة، فى مقر الهيئة الاقتصادية بالعين السخنة خلال فعاليات جولتهم لليوم الثالث لتفقد مشروعات المنطقة الاقتصادية والتى بدأت بزيارة شرق بورسعيد الجديدة بالقطاع الشمالى للمنطقة يوم الخميس الماضى، ثم الإسماعيلية أمس الجمعة، وذلك ضمن زيارة تهدف إلى الوقوف على آخر تطورات المشروعات وأعمال البنية التحتية ومتطلبات المنطقة والمستثمرين باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية التى توليها الدولة المصرية اهتماما خاصا فى ظل ما تشهده من زيادة فى المشروعات التنموية وإقبال من المستثمرين.