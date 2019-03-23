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مدير تعليم الإسماعيلية: الانتهاء من تسليم شريحة البيانات لطلاب 46 مدرسة

السبت، 23 مارس 2019 12:20 ص
مدير تعليم الإسماعيلية: الانتهاء من تسليم شريحة البيانات لطلاب 46 مدرسة الدكتور خالد خلف قبيصى مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية
الإسماعيلية- جمال حراجى
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قال الدكتور خالد خلف قبيصى، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن اليوم السبت سيتم الإنتهاء من تسليم شرائح البيانات للطلاب على مستوى 46 مدرسة بـ 8 إدارات تعليمية بالمحافظة، وذلك بناء على تعليمات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأكد قبيصى فى تصريح خاص على إستمرار العمل خلال العطلات والعمل بعد انتهاء اليوم الدراسى، والتواصل مع أولياء الأمور من خلال وسائل التواصل المختلفة، مثل صفحات المدارس إلى جانب مجالس الأمناء بسرعة تسلم الطلاب الشرائح، مشيرًا إلى أنه سيتسلم تقريرا يوميا بما تم الانتهاء من توزيعه، حتى يتم التأكد من أن جميع الطلاب والمعلمين استلموا شرائح البيانات الخاصة بهم.

 

 


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