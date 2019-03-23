محافظ قنا:الكشف على مليون مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة بقنا

قنا - وائل محمد

قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، إن الفرق الطبية المنتشره بالمدن والقرى نجحت فى توقيع الكشف الطبى على مليون و 202 مواطن، ضمن مبادرة "100 مليون صحة " منذ انطلاق المبادرة فى الأول من مارس الجارى وحتى الآن بنسبة 137٪ من المستهدف تحقيقه خلال هذه الفترة .



وأوضح الهجان أن المحافظة نجحت فى تحقيق 50٪ من المستهدف الكلى خلال ثلاثة أسابيع فقط من إنطلاق المبادرة، مؤكدا على إن ارتفاع مستوى الوعى الصحى لدى المواطنين وسهولة ويسر إجراءات الكشف كان لهما دور كبير فى زيادة الإقبال على نقاط الفحص لافتا إلى أن عمليات الفحص تتم بشكل منتظم وفقا لخطة العمل المقررة من خلال جميع فرق الحملة الثابتة والمتنقلة المنتشرة بكافة المدن والقرى والنجوع .



جدير بالذكر ان فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية اطلق حملة " 100 مليون صحة " للقضاء على فيروس سى والكشف على الأمراض غير السارية كالضغط والسكر والسمنه بجميع محافظات الجمهورية، وذلك بهدف الوصول إلى مصر خالية من فيروس سى بحلول عام 2020 وخفض الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية.

