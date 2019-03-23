لمستوردى الأجهزة اللاسلكية.. 15 قاعدة يجب معرفتها قبل استيرادها

كتبت هبة السيد

تتوسع أعداد الشركات العاملة فى قطاع الاتصالات بمصر سنوياً، وتحتاج تلك الشركات أجهزة لاسلكية لتنفيذ بعض مشروعاتها، إلا أنه يجب عليها معرفة القواعد العامة لاستيراد تلك الأجهزة وهى:

1- يجب أن تسجل الشركات الراغبة فى استيراد الأجهزة اللاسلكية كمستورد أجهزة لاسلكية لدى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، حيث يتم الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية قبل التسجيل.

2- لا يتم استيراد أى أجهزة لاسلكية قبل الحصول على موافقة اللجنة المختصة طبقا للقانون على استيراد الأجهزة المطلوبة بالأعداد المحددة.

3- يتم تقديم طلب الموافقة الاستيرادية بالأجهزة اللاسلكية قبل استيرادها فعليا بمدة كافية للحصول على الموافقة الاستيرادية.

4- بعد الحصول على الموافقة الاستيرادية بالأجهزة اللاسلكية المطلوبة يمكن استيرادها على دفعة واحدة أو على دفعات متعددة دون تجاوز العدد المسموح به فى الموافقة الاستيرادية.

5- لا يتم تسليم أى أجهزة لاسلكية لأى عميل بدون حصوله على ترخيص استخدام تلك الأجهزة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

6- يتم ضبط الأجهزة اللاسلكية المباعة للعملاء الحاصلين على ترخيص باستخدامها من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات طبقا للشروط الواردة بالترخيص الصادر للعميل.

7- عند وصول الأجهزة اللاسلكية والسابق الحصول على موافقة استيرادية بها إلى الجمارك، يتم تقديم طلب إلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للموافقة على الإفراج عنها ويرفق بالطلب صورة فاتورة الشراء مبندة من الجمرك وصورة بوليصة الشحن وشهادة الإجراءات الجمركية.

8- يفتح سجل لرصد حركة الأجهزة اللاسلكية المستوردة وترقم صفحاته طبقا للقوانين والقرارات الوزارية والإرشادات المنظمة للاستيراد وتعتمد من الشركة والجهاز، ويتواجد هذا السجل بموقع عرض وتخزين الأجهزة اللاسلكية.

9- تنسخ هذه الإرشادات بخط اليد فى أول السجل وتعتمد من الشركة والجهاز.

10- تسجل الأجهزة اللاسلكية المستوردة بالرقم المسلسل ورقم البوليصة وتاريخ الإفراج.

11- تسجل الأجهزة اللاسلكية المباعة بالرقم المسلسل بالمرفقات الآتية: صورة فاتورة البيع، صور محضر استلام الأجهزة من قبل المستخدم، صورة ترخيص المستخدم.

12- يفتح سجل لقيد لأجهزة الواردة للشركة لعمل الصيانة الإصلاحات اللازمة وحركتها مع صورة سارية المفعول من تراخيصها.

13- الرصيد المخزنى هو الفرق بين عدد الأجهزة اللاسلكية الواردة من الخارج والمباعة محليا بالتراخيص.

14- يراعى إخطار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات كتابة عند أى تغيير فى الكيان القانونى للشركة خلال خمسة عشر يوما.

15- يراعى تقديم السجلات للمراجعة مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مرة كل شهر على الأقل وإلا سيضطر الجهاز إلى إلغاء تصريح مزاولة نشاط الاستيراد.