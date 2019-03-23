ونقلت قناة ( سكاي نيوز) الإخبارية عن مدير المركز الإعلامي مصطفى بالي قوله إن قوات سوريا الديمقراطية حققت ذلك النصر النهائي بعد أن قضت على وجود المتطرفين في آخر جيب لداعش في بلدة الباغوز بمحافظة دير الزور.

وخاضت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية منذ التاسع من فبراير هجوما على آخر جيب لتنظيم داعش في بلدة الباغوز.