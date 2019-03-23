video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 23 مارس 2019 10:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

قطع المياه عن بعض مناطق القاهرة الجديدة لمدة 12 ساعة

السبت، 23 مارس 2019 10:22 ص
قطع المياه عن بعض مناطق القاهرة الجديدة لمدة 12 ساعة القاهرة الجديدة
كتب أحمد حسن
إضافة تعليق
أعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة أنه سيتم قطع المياه عن بعض المناطق فى القاهرة الجديدة لمدة 12 ساعة، ابتداءً من الساعة 8 صباح غد الأحد حتى الساعة 8 مساء نفس اليوم، نظراً لقيام الجهاز بأعمال الصيانة والإصلاح لخط المياه الرئيسى من محطة مياه القاهرة الجديدة.
 
وكشف جهازمدينة القاهرة الجديدة عن المناطق المتأثرة بقطع المياه وهى (المستثمرين الجنوبية - عائلى 1، 2، 3، 4 - المنطقة الصناعية - أبو الهول 1، 2، 3 - نادى رويال - الجولف 3 - لاروا - المخابرات - المستثمرين الشمالية والخدمات - النرجس فيلات وعمارات - خدمات النرجس - اللوتس - الايقونة - منطقة الجامعة الأمريكية).
 
‎ويهيب الجهاز بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انقطاع المياه 5 أيام ولسه مكملين.. شكاوى "أحمد" من منطقة الـ800 فدان بأكتوبر

انقطاع المياه

القاهرة الجديده

اعمال الصيانه




لا تفوتك
السيسى للشباب: اجعلوا الحوار وتقبل الأخر دستوركم والإنسانية شريعتكم

السيسى للشباب: اجعلوا الحوار وتقبل الأخر دستوركم والإنسانية شريعتكم

"الصحة" توفر فيتامينات للحوامل والمواليد بالمجان منعًا لأمراض سوء التغذية

"الصحة" توفر فيتامينات للحوامل والمواليد بالمجان منعًا لأمراض سوء التغذية

لاسارتى يكشف كواليس جلسته مع الخطيب وضغط الشحات وحظ رمضان صبحى

لاسارتى يكشف كواليس جلسته مع الخطيب وضغط الشحات وحظ رمضان صبحى

5 خطوات تحمى حسابك بـ"فيس بوك" من القرصنة.. تعرف عليها

5 خطوات تحمى حسابك بـ"فيس بوك" من القرصنة.. تعرف عليها

فيديو.. رامى شحاتة يحكى قصة إنقاذه 51 طفلا من الموت فى حافلة بإيطاليا

فيديو.. رامى شحاتة يحكى قصة إنقاذه 51 طفلا من الموت فى حافلة بإيطاليا

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة