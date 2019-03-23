قطع المياه عن بعض مناطق القاهرة الجديدة لمدة 12 ساعة

كتب أحمد حسن

أعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة أنه سيتم قطع المياه عن بعض المناطق فى القاهرة الجديدة لمدة 12 ساعة، ابتداءً من الساعة 8 صباح غد الأحد حتى الساعة 8 مساء نفس اليوم، نظراً لقيام الجهاز بأعمال الصيانة والإصلاح لخط المياه الرئيسى من محطة مياه القاهرة الجديدة.

وكشف جهازمدينة القاهرة الجديدة عن المناطق المتأثرة بقطع المياه وهى (المستثمرين الجنوبية - عائلى 1، 2، 3، 4 - المنطقة الصناعية - أبو الهول 1، 2، 3 - نادى رويال - الجولف 3 - لاروا - المخابرات - المستثمرين الشمالية والخدمات - النرجس فيلات وعمارات - خدمات النرجس - اللوتس - الايقونة - منطقة الجامعة الأمريكية).

‎ويهيب الجهاز بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.