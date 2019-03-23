فيديو.. مميش: متابعة الرئيس لأعمال المنطقة الاقتصادية تعزز ثقة المستثمرين

كتبت- هبة حسام

استقبل الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، صباح اليوم السبت، أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد فرج عامر ووكيل اللجنة المهندس محمد مصطفى السلاب وأعضاء اللجنة بمقر الهيئة الاقتصادية بالعين السخنة، وذلك خلال جولتهم لليوم الثالث لتفقد مشروعات المنطقة الاقتصادية والتي بدأت بزيارة شرق بورسعيد الجديدة بالقطاع الشمالي للمنطقة يوم الخميس أول أمس، ثم الإسماعيلية وعمل جولة بحرية بقناة السويس أمس الجمعة.

بدأت فعاليات زيارة اليوم بالعين السخنة، بعقد مؤتمر صحفى، ألقى الفريق مهاب مميش كلمته الافتتاحية به، والتى توجه خلالها بالشكر لرئيس الجمهورية على الدعم والمساندة والمتابعة المستمرة لأعمال المنطقة بما ينعكس على ثقة المستثمرين في هذا المشروع العملاق.

وأكد مميش على أن المنطقة الاقتصادية واحدة ضمن أهم المناطق الاقتصادية العالمية ولذا يتم الاهتمام بتنفيذ وتطوير البنية التحتية وإنشاء محطات الكهرباء وتحلية المياه وتوصيل المرافق لجميع مواقع مشروعات المنطقة.