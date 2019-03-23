video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 23 مارس 2019 02:33 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

فيديو.. مميش: متابعة الرئيس لأعمال المنطقة الاقتصادية تعزز ثقة المستثمرين

السبت، 23 مارس 2019 11:17 ص
فيديو.. مميش: متابعة الرئيس لأعمال المنطقة الاقتصادية تعزز ثقة المستثمرين الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة
كتبت- هبة حسام
إضافة تعليق

استقبل الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، صباح اليوم السبت، أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد فرج عامر ووكيل اللجنة المهندس محمد مصطفى السلاب وأعضاء اللجنة بمقر الهيئة الاقتصادية بالعين السخنة، وذلك خلال جولتهم لليوم الثالث لتفقد مشروعات المنطقة الاقتصادية والتي بدأت بزيارة شرق بورسعيد الجديدة بالقطاع الشمالي للمنطقة يوم الخميس أول أمس، ثم الإسماعيلية وعمل جولة بحرية بقناة السويس أمس الجمعة.

 

بدأت فعاليات زيارة اليوم بالعين السخنة، بعقد مؤتمر صحفى، ألقى الفريق مهاب مميش كلمته الافتتاحية به، والتى توجه خلالها بالشكر لرئيس الجمهورية على الدعم والمساندة والمتابعة المستمرة لأعمال المنطقة بما ينعكس على ثقة المستثمرين في هذا المشروع العملاق.

 

وأكد مميش على أن المنطقة الاقتصادية واحدة ضمن أهم المناطق الاقتصادية العالمية ولذا يتم الاهتمام بتنفيذ وتطوير البنية التحتية وإنشاء محطات الكهرباء وتحلية المياه وتوصيل المرافق لجميع مواقع مشروعات المنطقة.

 

WhatsApp Image 2019-03-23 at 10.59.05 AM
 

 

WhatsApp Image 2019-03-23 at 10.58.46 AM
 

 

WhatsApp Image 2019-03-23 at 10.59.06 AM
 

 

WhatsApp Image 2019-03-23 at 10.58.47 AM
 

 


إضافة تعليق

المنطقة الاقتصادية

مجلس النواب

لجنة الصناعة

العين السخنة

الرئيس السيسى

قناة السويس

مهاب مميش




لا تفوتك
بعد تحذيرات الأرصاد.. المرور يستعد للشبورة والأمطار على الطرق السريعة

بعد تحذيرات الأرصاد.. المرور يستعد للشبورة والأمطار على الطرق السريعة

"العامة للجملة" تعلن عن توفير 18 ألف طن أرز مستورد بمحافظات الوجه البحرى

"العامة للجملة" تعلن عن توفير 18 ألف طن أرز مستورد بمحافظات الوجه البحرى

"العدل" تعد قائمة بالممتنعين عن تقديم إقرارات الذمة المالية لإحالتهم للمحاكمة العاجلة.. "الكسب غير المشروع" يرسل الأسماء من قاعدة بيانات العاملين بالدولة للنيابة .. والقضاء على أى شبهة فساد داخل الجهاز الإدارى

"العدل" تعد قائمة بالممتنعين عن تقديم إقرارات الذمة المالية لإحالتهم للمحاكمة العاجلة.. "الكسب غير المشروع" يرسل الأسماء من قاعدة بيانات العاملين بالدولة للنيابة .. والقضاء على أى شبهة فساد داخل الجهاز الإدارى

"معلومات تهمك لو مسافر السعودية تشتغل".. القوى العاملة: تعويض فسخ العقد تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية.. جواز نقل العامل من مكان عمله الأصلى شرط عدم الضرر.. موافقة العامل شرطا لنقل أجره من الشهرى إلى اليومى

"معلومات تهمك لو مسافر السعودية تشتغل".. القوى العاملة: تعويض فسخ العقد تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية.. جواز نقل العامل من مكان عمله الأصلى شرط عدم الضرر.. موافقة العامل شرطا لنقل أجره من الشهرى إلى اليومى

7 معلومات عن مباراة مصر و النيجر اليوم

7 معلومات عن مباراة مصر و النيجر اليوم

عشان شكلك يبان طبيعى.. 6 أخطاء تجنبيها عند وضع المكياج

عشان شكلك يبان طبيعى.. 6 أخطاء تجنبيها عند وضع المكياج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة