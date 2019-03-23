فيديو.. لحظة طعن شخص مجهول لكاهن فى كاتدرائية بمدينة مونتريال الكندية

كتب محمد رضا

رصدت كاميرات المراقبة فى أحدى كاتدرائيات مدينة مونتريال الكندية، لحظة هجوم شخص مجهول على قس أثناء تأديته للصلاة، حيث طعن الكاهن وأصابه بجروح طفيفة، وبعد الحادث بعدة ساعات، نشرت مقاطع فيديو كاميرات المراقبة التى تظهر لحظة الهجوم.

وأعلنت شرطة مدينة مونتريال الكندية، الجمعة، تعرض الأب "كلود جرو" رئيس كاتدرائية القديس يوسف فى مونتريال لطعن أثناء تأديته للصلاة، مشيرة إلى أن الأب أصيب بجروج طفيفة ولم يفقد وعيه.

وقالت المتحدثة باسم الكاتدرائية سيلين باربو، إن الاعتداء وقع فى الثامنة والنصف صباحا بتوقيت مونتريال خلال القداس الذى يبث يوميا عبر الإنترنت، حيث أظهرت الصور رجلا يرتدى معطفا أسود وقبعة بيضاء يقترب من الكاهن الذى حاول تجنبه وحاول طعنه عدة مرات، ووقع الاثنان أرضا ، وسارع عدد من المصلين لإبعاد المعتدى عن الكاهن، وتم نقل الكاهن إلى المستشفى ولكن حالته الصحية مستقرة وليست خطيرة، وألقت الشرطة القبض على المعتدى دون أن تعطى أى تفاصيل، وفتحت تحقيقات فى الحادثة.