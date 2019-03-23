وقالت الخارجية الفنزويلية ـ حسبما أفادت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية ـ إن 24 مليون شخص سوف يتضررون جراء الاجراءات الامريكية الجديدة.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق فرض عقوبات على فنزويلا عقب اعتقال روبيرتو موريرو، مدير مكتب زعيم المعارضة خوان جوايدو، مضيفة أن "النظام يواصل خطف مواطني فنزويلا وتعذيبهم وقتلهم، وهو ما لن تسمح به الولايات المتحدة والتحالف الدولي المؤيد لجوايدو".