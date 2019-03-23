غدا.. اجتماع لمصدرى الكيماويات لاستعراض برنامج الصادرات الجديد

كتب عبد الحليم سالم

يعقد عدد من منتجى ومصدرى الصناعات الكيماوية والأسمدة اجتماعا مساء غد الأحد، لاستعراض برنامج مساندة الصادرات الجديد الذى ستعتمده الحكومة الفترة المقبلة، بجانب استعراض سبل زيادة صادرات القطاع.

يأتى الاجتماع بدعوة من المهندس خالد أبو المكارم ، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة ، لطرح تفاصيل ما تم فى اجتماعه ورؤساء المجالس التصديرية مؤخرا مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بهدف زيادة الصادرات لـ٥٥ مليار دولار بغضون عام 2025.

ويتضمن برنامج الحكومة الجديد تغيير آليات سداد المستحقات، بحيث يكون جزء منها نقدى والباقى دعم فنى ولوجستيى وسداد جمارك وضرائب.