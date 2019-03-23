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عقوبة تنتظر 3 متهمين بحيازة 25 كيلو حشيش فى المعادى.. تعرف عليها

السبت، 23 مارس 2019 03:00 ص
عقوبة تنتظر 3 متهمين بحيازة 25 كيلو حشيش فى المعادى.. تعرف عليها متهم - أرشيفية
كتب سليم على
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ألقى رجال مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات القبض على 3 عاطلين أثناء تسليم أحدهم للاثنين الآخرين جوالا يحوى 25 كيلو حشيش أحضره من محافظة مرسى مطروح بسيارة نصف نقل، من أجل ترويجها على عملائهم بالمعادى، وبعرضهم على النيابة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين:

يقول أحمد السقا المحامى إن المادة رقم 33 من قانون العقوبات تضمنت عقوبة جريمة الاتجار بالمواد المخدرة والتى تصل إلى الإعدام، بالإضافة إلى غرامة مالية كبيرة تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأشار السقا إلى قانون العقوبات فى المادة رقم 34 يتضمن أن عقوبة الاتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.


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