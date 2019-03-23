عامل وراء قتل ربة منزل لسرقة قرطها الذهبى بأوسيم

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث الجيزة القبض على المتهم بقتل ربة منزل بأوسيم، وكشفت التحريات ارتباطه بها بعلاقة عاطفية، وأنه حاول سرقة قرطها الذهبى وأثناء مقاومتها له، خنقها حتى فارقت الحياة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

تلقى مركز شرطة أوسيم بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها، وبإجراء المعاينة والتحريات تبين أن المجنى عليها تعرضت للخنق، وأنها ترتبط بعلاقة عافطية بعامل، وأشارت التحريات إلى تورطه فى ارتكاب الجريمة.

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بقتل الضحية، حيث حاول سرقة قرطها الذهبى لمروره بضائقة مالية، إلا أن المجنى عليها حاولت مقاومته مما دفعه لخنقها، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.