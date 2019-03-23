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ضبط مديرين بشركة سياحية للاستيلاء على مليون و500 ألف جنيه بالإسكندرية

السبت، 23 مارس 2019 05:10 م
ضبط مديرين بشركة سياحية للاستيلاء على مليون و500 ألف جنيه بالإسكندرية متهم - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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تمكنت مديرية أمن الإسكندرية من ضبط مديران لشركة سياحية للاستيلاء على أموال بلغت مليون ونصف جنيه بزعم تسفيرهم للدول الأجنبية.
 
وتلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من ضباط الاموال العامة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام كل محمد.ع.ع، 46 سنة، مدير وشريك شركة للإستثمار السياحى، ومقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، سبق إتهامه فى قضية "قتل خطأ"، ومحمد.ح.ع، 51 سنة، مدير شركة إستثمار سياحى، ومقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، محكوم عليه بالسجن لمدة سنة فى قضية "غش"، ومحب.م.ز، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، بالنصب على والإحتيال على العديد من المواطنين وتحصلهم منهم على مبالغ مالية قدرت بـ 1,500,000 جنيه، بعد إيهامهم بقدرتهم على تسفير أبنائهم للتعليم بالدول الأجنبية، إلا أنهم لم يفوا بوعدهم وذلك عن طريق إستخدام مقر شركة بدائرة قسم شرطة مصر الجديد بالقاهرة، لمزاولة نشاطهم والإعلان عن نشاطهم الوهمى عبر بعض القنوات الفضائية وكذا ترويج مكاتبات ورقية للمواطنين.
 
عقب تقنين الإجراءت تم ضبط المتهمان الأول والثانى وبحوزتهما مجموعة من الأوراق والمستندات الخاصة بتحويل بعض المبالغ المالية – مجموعة من أصول شهادات ميلاد وبيانات نجاح وأوراق خاصة بالعديد من الطلاب ومجموعة من الإعلانات المُعدة للتوزيع كدعاية – جهاز لاب توب، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
 
قررت نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية، حبس مديران بشركة سياحية 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين.
 
 
 
 

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