صور.. وزير النقل يوجه باستغلال المحلات المخلقة بمول محطة مصر

تفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، المول التجارى بمحطة مصر حيث أبدى الوزير استياؤه من عدم الاستغلال الأمثل للمحلات المغلقة الموجودة بالمول وخاصة مع انتهاء كل ما يتعلق بالتصاريح الخاصة بها وأصبحت جاهزة للاستخدام التجارى حيث طالب وزير النقل المسئولين بموافاته بتقرير عاجل عن أسباب عدم الاستغلال الأمثل للمحلات وإعداد وتنفيذ خطة تسويقية ودعائية فورية لاستغلال المحلات لزيادة العوائد المادية للشركة ولهيئة السكك الحديدية بما يعود ايجابيا على تحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

ثم توجه الوزير لتفقد الاعمال الخاصة بإزالة آثار حادث جرار محطة مصر والتى تجرى على مدار الساعة والتى سوف يتم نهوها خلال هذا الاسبوع، بعدها تابع أعمال صيانة نفق المشاة الواصل بين ساحة المحطة من ميدان رمسيس حتى احمد حلمى ورصيف 4 و 11 والذى تم فتحه بناءا على توجيهات وزير النقل خلال زيارته الاخيرة للمحطة.

وخلال الجولة شدد الوزير على ضرورة أن يتم وضع كمسارية عند مداخل الانفاق وعلى بدايات الارصفة للتأكد من حصول كل راكب على التذكرة الخاصة بركوب القطار لزيادة العوائد المادية لهيئة السكك الحديدية

بعدها توجه المهندس كامل الوزير لمتابعة صيانة وعمرة الجرارات بورش ايرماس حيث تفقد الورش المختلفة "التربينات والمحركات والمولدات الرئيسية والتجديدات وموتورات جر ومخارط العجل والبواجى وكهربة الجرارات والآلات الاضافية مثل المولدات الإضافية والمارش وورش المعدات الثقيلة والتى تشمل اعمال الدهانات والصاج وصيانة الاوناش والمعدات وورش النجارة" حيث شاهد وزير النقل عمل ومراحل العمرات الخفيفة والمتوسطة والجسيمة والاسمية حيث تقوم الورش بعمل عمرات لـ 550 جرار سنويا

أكد الوزير خلال الجولة انه سيتم تطوير الورش الحالية وبناء ورش جديدة لزيادة عددها وزيادة انتاجيتها بالاضافة الى توفير قطع الغيار الأصلية للمعدات من الشركات الأجنبية المصنعة للجرارات العاملة بهيئة السكك الحديدية لعمل عمرات الجرارات بورش السكة الحديد تحت اشراف هذه الشركات لنقل الخبرات للعمالة بالورش ولتقليل المدة الزمنية العمرات وتقليل التكلفة وتوفير العملة الصعبة لافتا إلى أن الوزارة تسيير فى عدة اتجاهات فيما يخص الجرارات لتدعيم قوة الجر، ويتمثل ذلك فى التعاقد على شراء 250 جرار جديدة وصيانة الجرارات العاملة على الخطوط المختلفة وإعادة تأهيل الجرارات المتوقفة منذ عدة سنوات.

كما التقى وزير النقل بالعاملين بورش ايرماس حيث أكد انه اصدر توجيهات مشددة لكافة مسئولى السكك الحديدية بتوفير بيئة عمل مناسبة وتوفير قطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة، وعدم خروج أى جرار من الورش إلا بعد التأكد من الحالة الفنية له وأن تكون العمرات بجودة عالية تنعكس ايجابيا على قوة الجر بالسكة الحديد.

كما تفقد الوزير أعمال تنفيذ وإنشاء المرحلة الأولى من مشروع مجمع خدمات السكك الحديدية بمنطقة شمال الجيزة بتكلفة إجمالية قدرها 350 مليون جنيه حيث أكد وزير النقل أن الهدف من المشروع هو إستثمار أرض بشتيل بمنطقة شمال الجيزة بمسطح حوالى 154600 م2 "حوالى 36 فدان" وذلك من خلال تحقيق أهداف الاستخدام المزدوج للموقع الكبير فى نشاطين أساسيين وهما مجمع ورش صيانة لهيئة سكك حديد مصر "المرحلة الأولى" ومحطة قطارات مستقبلية ومول تجارى "المرحلة الثانية" وأنه سيعقد اجتماعا خلال هذا الاسبوع مع هيئة السكك الحديدية والشركة المنفذه واستشارى المشروع لمراجعة كل الامور الفنية الخاصة به ومدى ارتباطه وتكامله مع وسائل النقل الاخرى ووضع جدول زمنى مكثف ومضغوط لتقليل المدة الزمنية المقررة للمشروع والتى تقدر بعامين خاصة مع الاهمية الكبيرة للمشروع لتخفيف الزحام بمحطة الجيزة للسكك الحديدية

وفى ختام الجولة التفقدية التى استمرت أكثر من 6 ساعات تابع المهندس كامل الوزير انتظام العمل بمحطة الجيزة للسكك الحديدية حيث وجه بزيادة عدد المقاعد المخصصة للركاب خلال 10 أيام وتعديل وضع عدد كبير من الكابلات بالمحطة بحيث تصبح اكثر أمانا للمواطنين والاهتمام بإصلاح اكشاك الشركة الوطنية بعربات النوم بالمحطة بحيث تظهر بشكل جيد وزيادة أعمال النظافة بالمحطة وفتح بعض دورات المياه المغلقة تسهيلا على الركاب.

وأكد وزير النقل، أن هذه المحطة تعتبر محطة رئيسية لركاب الصعيد والسائحين ويجب ان تظهر بمظهر لائق كما شدد الوزير على الاعلان عن كافة التأخيرات الناتجة عن تهدئة القطارات نتيجة لأعمال تجديد السكك الحديدية وأعمال الإشارات التى ستزيد من معدلات السلامة والأمان بمنظومة السكك الحديدية فى كافة وسائل الاعلام خاصة مع التحسن الكبير فى مواعيد قيام القطارات.