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صور.. وزير الرى وسفير الاتحاد الأوروبى يكرمان سيدات إدارات مستخدمى المياه

السبت، 23 مارس 2019 03:57 م
صور.. وزير الرى وسفير الاتحاد الأوروبى يكرمان سيدات إدارات مستخدمى المياه وزير الرى يكرم السيدات
كتب – أسماء نصار وإبراهيم سالم ونيفين طه - تصوير كريم عبد العزيز
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قام الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى والموارد المائية، والسفير إيفان سوركوش رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر، بتكريم مجموعة من السيدات أعضاء مجالس إدارات روابط مستخدمى المياه على الترع الفرعية من محافظات الجمهورية المختلفة احتفالا بيوم المرأة العالمى، وتكريما لدورهم الفعال فى المشاركة فى إدارة الموارد المائية والحفاظ عليها من التلوث والإهدار.

 

جاء ذلك خلال احتفالية اليوم العالمى للمياه، بحضور الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وسفير الاتحاد الأوروبى بالقناطر الخيرية.

 

يذكر أن اليوم العالمى للمياه، يتم الاحتفال به للمرة 26 على التوالى، ويأتى الاحتفال هذا العام بعنوان "الطبيعة من أجل المياه" فى محاولة لاستكشاف كيفية ترويض "الطبيعة" فى التصدى لتحديات المياه، فالأضرار البيئية المرتبطة بتغيير المناخ هى أحد أكبر أزمات المياه، التى تتسبب فى فيضانات تغرق بعض دول العالم وجفاف وتشقق مناطق أخرى، وتلوث أصاب مجارى المياه بمواد تبحث دول العالم عن التخلص الأمن منها، وهو الأمر الذى أصبح يهدد باختفاء المناطق الخضراء وتدهور نوعية التربة وسوء حالة الأنهار والبحيرات .

 

احتفاليه اليوم العالمي للمياه (1)
 

 

احتفاليه اليوم العالمي للمياه (2)
 

 

احتفاليه اليوم العالمي للمياه (3)
 

 

احتفاليه اليوم العالمي للمياه (4)
 

 

احتفاليه اليوم العالمي للمياه (5)
 

 

احتفاليه اليوم العالمي للمياه (6)
 
 
احتفاليه اليوم العالمي للمياه (7)
 

 

احتفاليه اليوم العالمي للمياه (8)
 

 

احتفاليه اليوم العالمي للمياه (9)
 

 

احتفاليه اليوم العالمي للمياه (10)
 

 

احتفاليه اليوم العالمي للمياه (11)
 

 

احتفاليه اليوم العالمي للمياه (12)
 

 

احتفاليه اليوم العالمي للمياه (13)
 

 

احتفاليه اليوم العالمي للمياه (14)
 

 

احتفاليه اليوم العالمي للمياه (15)
 

 

احتفاليه اليوم العالمي للمياه (16)
 

 

احتفاليه اليوم العالمي للمياه (17)
 

 

احتفاليه اليوم العالمي للمياه (18)
احتفاليه اليوم العالمي للمياه (18)

 

احتفاليه اليوم العالمي للمياه (19)
 
احتفاليه اليوم العالمي للمياه (20)
 

 

احتفاليه اليوم العالمي للمياه (21)
 

 

احتفاليه اليوم العالمي للمياه (22)
 

 

احتفاليه اليوم العالمي للمياه (23)
 

 

احتفاليه اليوم العالمي للمياه (24)
 

 

احتفاليه اليوم العالمي للمياه (25)
 

 

احتفاليه اليوم العالمي للمياه (26)
 

 

احتفاليه اليوم العالمي للمياه (27)
 

 

احتفاليه اليوم العالمي للمياه (28)
 

 

احتفاليه اليوم العالمي للمياه (29)
 

 


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وزير الرى

وزير الشباب والرياضة

سفير الاتحاد الاوروبى

الاحتفال باليوم العالمى للمياه

القناطر الخيرية

تكريم السيدات




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