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صور.. وزيرة الصحة تتفقد مستشفى بورفؤاد العام وتقرر تسليمه بعد 53 يوما

السبت، 23 مارس 2019 03:08 م
صور.. وزيرة الصحة تتفقد مستشفى بورفؤاد العام وتقرر تسليمه بعد 53 يوما جانب من الجولة
بورسعيد: السيد فلاح – محمد فرج
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تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قبل قليل، يرافقها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأعمال الإنشائية والتجهيزات فى مستشفى بورفؤاد العام، لمتابعة استعداداته لاستقبال منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة والتى مقرر أن تنطلق فى بورسعيد في 30 يونيو المقبل.

وأشادت وزيرة الصحة، خلال جولتها في المستشفى، بأعمال التطوير الجارية لرفع كفاءة المستشفى، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مؤكدًا أن موعد تسليم المستشفى بعد 53 يوما.

وتقوم الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، بتفقد عددًا من المنشآت الصحية، فى بورسعيد، يرافقها، الدكتور عادل تعيلب، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة بورسعيد، وعدد من رؤساء مجلس إدارات المستشفيات الخاصة، بهدف وضع خطوات تنفيذية للتوأمة بين القطاع الخاص ومستشفيات التأمين الصحي، وتحقيق أقصى استفادة لتشغيل المستشفيات بالمنظومة الجديدة.

وتقع مستشفى بورفؤاد العام على مساحة 8000 متر، وستضم بعد التطوير 10 تخصصات مختلفة "الباطنة، والغسيل الكلوي، والجراحة، وأمراض النسا، والأطفال، والعظام، والأنف والأذن، فضلاً عن أقسام التخدير والعناية المركزة"، وستحتوى المستشفى على 28 سريرًا مجانيًا، و16 سريرًا اقتصاديًا، و12 سرير عناية مركزة، و4 حضانات، و21 سرير استقبال، كما ستضم المستشفى أجهزة للأشعة العادية والموجات فوق الصوتية، والمناظير والأشعة المقطعية وأجهزة رسم قلب وماموجرام.

وستبلغ القوى البشرية العاملة فى المستشفى 492 من ضمنهم أطباء بشريون وأطباء أسنان وأطباء علاج طبيعى وصيدلى وهيئة التمريض والإداريون وأخصائيو تغذية.

وبدأت وزيرة الصحة جولتها من مستشفى بورفؤاد العام، ومن المقرر أن تنتقل لتفقد مستشفى بورسعيد العام، ومستشفى أطفال النصر لعلاج الأورام، كما ستعقد الوزيرة مؤتمرًا صحفيًا بعد نهاية جولتها بديوان عام محافظة بورسعيد، للإعلان عن أهم المستجدات في مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.

الأعمال الإنشائية والتجهيزات فى مستشفى بورفؤاد العام (1)
 

 

الأعمال الإنشائية والتجهيزات فى مستشفى بورفؤاد العام (2)
 
 
 
الأعمال الإنشائية والتجهيزات فى مستشفى بورفؤاد العام (3)
 

 

الأعمال الإنشائية والتجهيزات فى مستشفى بورفؤاد العام (4)
 

 

الأعمال الإنشائية والتجهيزات فى مستشفى بورفؤاد العام (5)
 

 

الأعمال الإنشائية والتجهيزات فى مستشفى بورفؤاد العام (6)
 
 
 
الأعمال الإنشائية والتجهيزات فى مستشفى بورفؤاد العام (7)
 

 

الأعمال الإنشائية والتجهيزات فى مستشفى بورفؤاد العام (8)
 

 

الأعمال الإنشائية والتجهيزات فى مستشفى بورفؤاد العام (9)
 

 

الأعمال الإنشائية والتجهيزات فى مستشفى بورفؤاد العام (10)
 

 

الأعمال الإنشائية والتجهيزات فى مستشفى بورفؤاد العام (11)
 

 

الأعمال الإنشائية والتجهيزات فى مستشفى بورفؤاد العام (12)
 

 

الأعمال الإنشائية والتجهيزات فى مستشفى بورفؤاد العام (13)
 

 

الأعمال الإنشائية والتجهيزات فى مستشفى بورفؤاد العام (14)
 

 

الأعمال الإنشائية والتجهيزات فى مستشفى بورفؤاد العام (15)
 

 

الأعمال الإنشائية والتجهيزات فى مستشفى بورفؤاد العام (16)
 

 


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