صور.. وزيرة الصحة تتفقد مستشفى بورسعيد العام استعدادًا لتطبيق التأمين الصحى

بورسعيد: السيد فلاح – محمد فرج

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قبل قليل، يرافقها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأعمال الإنشائية والتجهيزات فى مستشفى بورسعيد العام، لمتابعة استعداداته لاستقبال منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة والتى مقرر أن تنطلق فى بورسعيد فى 30 يونيو المقبل.

وتفقدت وزيرة الصحة والسكان، أعمال تطوير مبنى الطوارئ والغسيل الكلوى والمبنى الإدارى، والعيادات الخارجية.

وتشمل أعمال تطوير مستشفي بورسعيد العام، مبنى الطوارئ والاستقبال بالإضافة إلى إنشاء العيادات الخارجية وممر للربط بين الجناح القبلي والبحرى، بتكلفة بلغت حوالي127 مليون جنيه، ليصل إجمالي السعة الاستيعابية للمستشفى إلى 212 سريرا، 148 منهم سرير إقامة، و52 سرير رعاية، و12 حضانة، و83 سرير للغسيل الكلوى، بالإضافة إلى 11غرفة للعمليات، وقسم للمناظير به منظار للجهاز الهضمى، و2 جراحى، ومعمل للتحاليل، و16 عيادة خارجية وبنك دم تجميعى، بجانب قسم للأشعة به أشعة سينية ومتنقلة ودوبلر وماموجرام وCARM ورنين مغناطيسى.

وتقوم الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، بتفقد عددًا من المنشآت الصحية، فى بورسعيد، يرافقها، الدكتور عادل تعيلب، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة بورسعيد، وعدد من رؤساء مجلس إدارات المستشفيات الخاصة، بهدف وضع خطوات تنفيذية للتوأمة بين القطاع الخاص ومستشفيات التأمين الصحى، وتحقيق أقصى استفادة لتشغيل المستشفيات بالمنظومة الجديدة.

وبدأت وزيرة الصحة جولتها من مستشفى بورفؤاد العام، ومن المقرر أن تنتقل لتفقد مستشفى أطفال النصر لعلاج الأورام، كما ستعقد الوزيرة مؤتمرًا صحفيًا بعد نهاية جولتها بديوان عام محافظة بورسعيد، للإعلان عن أهم المستجدات في مشروع التأمين الصحىي الشامل الجديد.