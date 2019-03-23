صور.. وزيرة الصحة تتفقد مستشفى أطفال النصر لعلاج الأورام ببورسعيد

بورسعيد: السيد فلاح – محمد فرج

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قبل قليل، يرافقها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأعمال الإنشائية والتجهيزات فى مستشفى "أطفال النصر لعلاج الأورام" بحى الزهور فى بورسعيد، لمتابعة استعداداته لاستقبال منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة والمقرر أنطلاقها فى بورسعيد فى 30 يونيو المقبل.

وقالت وزيرة الصحة، خلال تفقدها مستشفى أطفال النصر، إن نسبة الإنجاز والتطوير داخل المستشفى تخطى الـ 85 % وتم توفير جميع الأجهزة الطبية وجارى توريدها للمستشفى.

أضافت الدكتورة هالة زايد، أنها أصطحبت عددا من رؤساء مجلس إدارات المستشفيات الخاصة، منها رئيس مجلس إدارة مستشفيات المغربى وكليوباترا ودار الفؤاد، بهدف وضع خطوات تنفيذية للتوأمة بين القطاع الخاص ومستشفيات التأمين الصحى، وتحقيق أقصى استفادة لتشغيل المستشفيات بالمنظومة الجديدة.

وتقوم الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، بتفقد عددًا من المنشآت الصحية، فى بورسعيد، يرافقها، الدكتور عادل تعيلب، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة بورسعيد، وعدد من رؤساء مجلس إدارات المستشفيات الخاصة، بهدف وضع خطوات تنفيذية للتوأمة بين القطاع الخاص ومستشفيات التأمين الصحى، وتحقيق أقصى استفادة لتشغيل المستشفيات بالمنظومة الجديدة.

ويعد مستشفى أطفال النصر لعلاج الأورام، أول مستشفى في تاريخ بورسعيد لأورام الأطفال، كما يعد صرح طبى عملاق سيخدم محافظات ومدن القناة ويتم إنشائها حاليًا على أرض مستشفى النصر التي ظلت مهجورة أكثر من 18 عامًا، ومن المقرر أن يضم نحو 123 سريرًا فى مختلف أقسام المستشفى، ومخطط لها أن تضم تخصصًا لأورام الأطفال، وتخصص قلب مفتوح بالتعاون مع الدكتور مجدى يعقوب، وكذلك تخصص قسطرة قلبية.

وتضم مستشفى النصر لعلاج أورام الأطفال، قسم للجراحات المتخصصة للأطفال، وأقسام للأشعة، والعيادات الخارجية، والعناية المركزة، والعمليات، وزرع النخاع، ومعامل، وعلاج كيماوى، ووحدات للتمريض ومطعم، واستراحة وغرفة ترفيه.

وأكد اللواء عادل الغضبان أن مستشفى النصر سيعد أول مستشفى في تاريخ بورسعيد لأورام الأطفال والذى يتم إنشاؤه حاليا على أرض مستشفى النصر الذى ظل مهجورا أكثر من 18 عامًا، وأنها ستعد صرحا طبيا عملاقا.

وبدأت وزيرة الصحة جولتها من مستشفى بورفؤاد العام، ثم تفقدت مستشفى بورسعيد العام ومن المقرر أن تعقد الوزيرة مؤتمرًا صحفيًا بعد قليل بديوان عام محافظة بورسعيد، للإعلان عن أهم المستجدات فى مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد.