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صور.. "مسيرة الحب" تجوب نيوزيلندا وكندا تضامنا مع ضحايا هجوم المسجدين

السبت، 23 مارس 2019 03:00 ص
صور.. "مسيرة الحب" تجوب نيوزيلندا وكندا تضامنا مع ضحايا هجوم المسجدين مسيرة الحب تجوب نيوزيلندا
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
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نظم آلاف النيوزلنديون،  مسيرة ضخمة فى متنزه نورث هاجلى، وكذلك خرجت مسيرات مماثلة فى كندا استنكاراً للهجوم الإرهابى الذى استهدف، مسجدين فى مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية، وخلف 50 قتيلاً على الأقل، وعشرات الجرحى، تعبيراً عن رفضهم لاستهداف المسلمين خصوصاً والأقليات عموماً فى هجمات يغذيها اليمين المتطرف، ونشر مشاعر العدائية والكراهية.

وأبرزت وكالة "رويترز"، آلاف المحتجين يجوبون الشوارع فى نيوزيلندا وكندا للتضامن مع ضحايا الهجوم الإرهابى .  

واحتشد آلاف النيوزلنديون فى الحديقة المقابلة لمسجد النور تضامنا مع مسلمى كرايستتشيرتش وللتضامن مع المسلمين وهم يصلون الجمعة خلال شعائر أول صلاة الجمعة من مسجد النور بنيوزيلندا والذى شهد الأسبوع الماضى جريمة إرهابية بشعة راح ضحيتها 50 شهيدا مسلما ونحو 47 مصابا أثناء آدائهم صلاة الجمعة.

وشاركت فى مراسم التشييع وصلاة الجمعة بساحة كرايستشيرش فى نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، رئيسة الوزراء النيوزيلندية، وهى ترتدى الحجاب وعدد من كبار المسئولين من جميع دول العالم، وألقى خطبة الجمعة الشيخ جمال فودة، أمام مسجد النور بكرايستشيرش.

وأمرت رئيسة وزراء نيوزيلندا بالوقوف دقيقتين حدادا، وبث أذان صلاة الجمعة فى الإذاعة والتلفزيون الرسمى للدولة، وشهدت مدينة كرايستشيرش هجوما إرهابيا، أُطلق خلاله النار على رواد مسجدين، الأول فى شارع دينز، والثانى فى شارع لينوود، خلَّف 50 شهيدا، ونحو 47 مصابا.

مسيرة الحب تجوب نيوزيلندا (1)
مسيرة الحب تجوب نيوزيلندا

 

مسيرة الحب تجوب نيوزيلندا (2)
مسيرة الحب تجوب نيوزيلندا 

 

مسيرة الحب تجوب نيوزيلندا (3)
مسيرة الحب تجوب نيوزيلندا 

 

مسيرة الحب تجوب نيوزيلندا (4)
مسيرة الحب تجوب نيوزيلندا 

 

مسيرة فى كندا تضامنا مع ضحايا هجوم المسجدين (1)
مسيرة فى كندا تضامنا مع ضحايا هجوم المسجدين

 

مسيرة فى كندا تضامنا مع ضحايا هجوم المسجدين (2)
مسيرة فى كندا تضامنا مع ضحايا هجوم المسجدين

 

مسيرة فى كندا تضامنا مع ضحايا هجوم المسجدين (3)
مسيرة فى كندا تضامنا مع ضحايا هجوم المسجدين

 

مسيرة فى كندا تضامنا مع ضحايا هجوم المسجدين (4)
مسيرة فى كندا تضامنا مع ضحايا هجوم المسجدين

 

مسيرة فى كندا تضامنا مع ضحايا هجوم المسجدين (5)
مسيرة فى كندا تضامنا مع ضحايا هجوم المسجدين 

 

مسيرة فى كندا تضامنا مع ضحايا هجوم المسجدين (6)
مسيرة فى كندا تضامنا مع ضحايا هجوم المسجدين 

 

مسيرة فى كندا تضامنا مع ضحايا هجوم المسجدين (7)
مسيرة فى كندا تضامنا مع ضحايا هجوم المسجدين

 

مسيرة فى كندا تضامنا مع ضحايا هجوم المسجدين (8)
مسيرة فى كندا تضامنا مع ضحايا هجوم المسجدين 

 


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ضحايا هجوم المسجدين

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