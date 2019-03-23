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صور.. عواصف ترابية تعيق الرؤية على الطرق السريعة بالوادى الجديد

السبت، 23 مارس 2019 01:20 م
صور.. عواصف ترابية تعيق الرؤية على الطرق السريعة بالوادى الجديد عواصف ترابية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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تعرضت محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، لرياح محملة بالأتربة في عدد من المناطق والطرق السريعة بمراكز المحافظة تراوحت ما بين متوسطة إلى خفيفة، أدت إلى زحف الكثبان الرملية على الطرق الإسفلتية، وحجب الرؤية بالطرق السريعة والداخلية وذلك لليوم الثاني علي التوالي.
 
وقرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والوحدات المحلية والمدن والأحياء والقرى بالمحافظة، تحسبا لتقلبات الطقس المستمرة والرياح الترابية، بجانب استمرار تفعيل غرفة العمليات والأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة حين حدوثها، مشددا على جميع الوحدات المحلية ومديرية الرى بالمتابعة المستمرة.
 
ورفعت إدارة المرور والمستشفيات والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف حالة الطوارئ تحسبا لوقوع حوادث مرورية، جراء الرياح التي تشهدها المحافظة اليوم.
 
 
عواصف ترابية (1)
عواصف ترابية (1)

عواصف ترابية (2)
عواصف ترابية (2)

عواصف ترابية (3)
عواصف ترابية (3)

عواصف ترابية (4)
عواصف ترابية (4)

عواصف ترابية (5)
عواصف ترابية (5)

عواصف ترابية (6)
عواصف ترابية (6)

عواصف ترابية (7)
عواصف ترابية (7)

عواصف ترابية (8)
عواصف ترابية (8)

عواصف ترابية (9)
عواصف ترابية (9)

عواصف ترابية (10)
عواصف ترابية (10)

عواصف ترابية (11)
عواصف ترابية (11)

عواصف ترابية (12)
عواصف ترابية (12)
 

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