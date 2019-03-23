صور.. افتتاح متحف الشرطة بالإسماعيلية بحضور القيادات الأمنية

شهدت مراسم إفتتاح متحف الشرطة بالإسماعيلية العديد من قيادات الوزارة والقيادات التنفيذية ورجال الدولة والمواطنين بمحافظة الإسماعيلية.



المعروضات بمتحف الشرطة



متحف الشرطة



جزء من متحق الشرطة

وتفقد الحاضرون أروقة المتحف وما يذخر به من مقتنيات تمثلت فى لوحات وصور فوتوغرافية تصور الأحداث إضافة لبعض الملابس والأسلحة العسكرية المستخدمة فى المعركة..عكست جميعها بطولات وتضحيات رجال الشرطة وتكاتفهم مع أبناء شعبهم فى مواجهة قوى الاحتلال الغاشم والاستعمار الظالم.