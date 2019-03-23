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السبت، 23 مارس 2019 04:55 م
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صور.. افتتاح متحف الشرطة بالإسماعيلية بحضور القيادات الأمنية

السبت، 23 مارس 2019 04:35 م
صور.. افتتاح متحف الشرطة بالإسماعيلية بحضور القيادات الأمنية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
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شهدت مراسم إفتتاح متحف الشرطة بالإسماعيلية العديد من قيادات الوزارة والقيادات التنفيذية ورجال الدولة والمواطنين بمحافظة الإسماعيلية.

المعروضات بمتحف الشرطة
المعروضات بمتحف الشرطة

 

متحف الشرطة
متحف الشرطة

 

جزء من متحق الشرطة
جزء من متحق الشرطة

 

 وتفقد الحاضرون أروقة المتحف وما يذخر به من مقتنيات تمثلت فى  لوحات وصور فوتوغرافية تصور الأحداث إضافة لبعض الملابس والأسلحة العسكرية المستخدمة فى المعركة..عكست جميعها بطولات وتضحيات رجال الشرطة وتكاتفهم مع أبناء شعبهم فى مواجهة قوى الاحتلال الغاشم والاستعمار الظالم.

 

 


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