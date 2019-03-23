صور.. اضبط مخالفة.. سقوط أسلاك الكهرباء يهدد حياة أهالى البلابيش بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

رصدت عدسة كاميرا اليوم السابع من خلال زيارتها المتعددة للوحدات المحلة على المستوى المحافظة لرصد أهم المشكلات التى من شأنها الإضرار بالمواطنين أو خلق حالة من الإهمال أو رصد المشروعات التنموية التى تحقق الراحة للمواطنين وجود أسلاك كهربائية على الأرض بمدخل قرية البلابيش بحرى بدائرة مركز دار السلام.

حيث تبين وجود الأسلاك الهوائية التى من المفترض تواجدها أعلى أعمدة الإنارة كوضع طبيعى موجودة على الأرض دون الأخذ فى الاعتبار أنها تمثل خطرا على المارة من الأهالى أو على المزارعين أصحاب الأراضى الموجودة بالقرب من المنطقة.

الأهالى بالقرية أكدوا لليوم السابع أن الأسلاك على هذا الحال منذ عدة أسابيع والعجيب أن التيار الكهرباء مازال يعمل بها بمعنى أنها أسلاك حية تقوم بتوصيل التيار من مكان لمكان آخر.

وطالب الأهالى المسئولين الوحدة المحلية لمجلس ومدينة دار السلام والمسئولين عن الكهرباء بسوهاج والدكتور أحمد الأنصارى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الكارثة التى قد تحدث فى أى وقت ويكون ضحية الأهمال الإنسان والحيوان، خاصة أن المدخل حيوى جدا جدا فهو مدخل مجلس قروى بالكامل.















