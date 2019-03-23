video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 23 مارس 2019 07:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. احتجاجات ضد قادة أمريكا الجنوبية المشاركين فى قمة "بروسور" بتشيلى

السبت، 23 مارس 2019 06:24 ص
صور.. احتجاجات ضد قادة أمريكا الجنوبية المشاركين فى قمة "بروسور" بتشيلى احتجاجات ضد قمة بروسور بتشيلى
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
إضافة تعليق

خرجت مظاهرات فى شوارع سانتياجو بتشيلى، ضد زعماء أمريكا الجنوبية المشاركين فى  قمة "بروسور"، حيث كونت 8 دول فى أمريكا الجنوبية خلال لقاءهم فى تشيلى اتحاداً إقليمياً جديداً وأطلقت عليه اسم "بروسور".

حيث قال الرئيس التشيلى سباستيان بينيرا، إن الاتحاد يمثل منتدى "بلا أيديولوجيا ولا بيروقراطية، ولكنه سيعمل بصورة كاملة من أجل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان".

وأضاف بينيرا قائلاً: "فى هذا المنتدى يمكن لدول أمريكا الجنوبية أن تتبادل الأفكار وتتعاون فيما بينها وتجد من يسمعها وتصل معاً إلى مزيد من تحقيق الحرية والاندماج والتطور".

ووقع ممثلون عن كل من البرازيل والأرجنتين وتشيلى وباراغواى وكولومبيا والإكوادور وبيرو وغواتيمالا خلال اللقاء التأسيسى فى العاصمة سانتياجو دى تشيلى إعلاناً مشتركاً بهذا الشأن.

وينص الإعلان على معالجة موضوعات مثل البنية الأساسية والطاقة والأمن والصحة والدفاع ومكافحة الجريمة والوقاية من الكوارث الطبيعية داخل المنتدى الجديد، ويعتبر "بروسور" بديلاً عن اتحاد دول "يوناسور" الذى صار غير ذى أهمية حديثاً.

وكان يوناسور تأسس عام 2008 بناء على مبادرة من الرئيس البرازيلى حينها لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والرئيس الفنزويلى فى ذلك الوقت هوجو شافيز، وتعرض اتحاد يوناسور الذى يتسم بالطابع اليسارى إلى خروج أعضاء عدة منه حديثاً بسبب الموقف من الصراع فى فنزويلا.

احتجاجات ضد قمة بروسور بتشيلى (1)
احتجاجات ضد قمة بروسور بتشيلى 

 

احتجاجات ضد قمة بروسور بتشيلى (2)
احتجاجات ضد قمة بروسور بتشيلى 

 

احتجاجات ضد قمة بروسور بتشيلى (3)
احتجاجات ضد قمة بروسور بتشيلى

 

احتجاجات ضد قمة بروسور بتشيلى (4)
احتجاجات ضد قمة بروسور بتشيلى

 

احتجاجات ضد قمة بروسور بتشيلى (5)
احتجاجات ضد قمة بروسور بتشيلى

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انهيارات أرضية بسبب الأمطار الغزيرة فى تشيلى

أمريكا الجنوبية

قمة بروسور

تشيلى

مظاهرات تشيلى




لا تفوتك
السيسى للشباب: اجعلوا الحوار وتقبل الأخر دستوركم والإنسانية شريعتكم

السيسى للشباب: اجعلوا الحوار وتقبل الأخر دستوركم والإنسانية شريعتكم

"الصحة" توفر فيتامينات للحوامل والمواليد بالمجان منعًا لأمراض سوء التغذية

"الصحة" توفر فيتامينات للحوامل والمواليد بالمجان منعًا لأمراض سوء التغذية

لاسارتى يكشف كواليس جلسته مع الخطيب وضغط الشحات وحظ رمضان صبحى

لاسارتى يكشف كواليس جلسته مع الخطيب وضغط الشحات وحظ رمضان صبحى

5 خطوات تحمى حسابك بـ"فيس بوك" من القرصنة.. تعرف عليها

5 خطوات تحمى حسابك بـ"فيس بوك" من القرصنة.. تعرف عليها

فيديو.. رامى شحاتة يحكى قصة إنقاذه 51 طفلا من الموت فى حافلة بإيطاليا

فيديو.. رامى شحاتة يحكى قصة إنقاذه 51 طفلا من الموت فى حافلة بإيطاليا

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة