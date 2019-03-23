صور.. احتجاجات ضد قادة أمريكا الجنوبية المشاركين فى قمة "بروسور" بتشيلى

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

خرجت مظاهرات فى شوارع سانتياجو بتشيلى، ضد زعماء أمريكا الجنوبية المشاركين فى قمة "بروسور"، حيث كونت 8 دول فى أمريكا الجنوبية خلال لقاءهم فى تشيلى اتحاداً إقليمياً جديداً وأطلقت عليه اسم "بروسور".

حيث قال الرئيس التشيلى سباستيان بينيرا، إن الاتحاد يمثل منتدى "بلا أيديولوجيا ولا بيروقراطية، ولكنه سيعمل بصورة كاملة من أجل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان".

وأضاف بينيرا قائلاً: "فى هذا المنتدى يمكن لدول أمريكا الجنوبية أن تتبادل الأفكار وتتعاون فيما بينها وتجد من يسمعها وتصل معاً إلى مزيد من تحقيق الحرية والاندماج والتطور".

ووقع ممثلون عن كل من البرازيل والأرجنتين وتشيلى وباراغواى وكولومبيا والإكوادور وبيرو وغواتيمالا خلال اللقاء التأسيسى فى العاصمة سانتياجو دى تشيلى إعلاناً مشتركاً بهذا الشأن.

وينص الإعلان على معالجة موضوعات مثل البنية الأساسية والطاقة والأمن والصحة والدفاع ومكافحة الجريمة والوقاية من الكوارث الطبيعية داخل المنتدى الجديد، ويعتبر "بروسور" بديلاً عن اتحاد دول "يوناسور" الذى صار غير ذى أهمية حديثاً.

وكان يوناسور تأسس عام 2008 بناء على مبادرة من الرئيس البرازيلى حينها لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والرئيس الفنزويلى فى ذلك الوقت هوجو شافيز، وتعرض اتحاد يوناسور الذى يتسم بالطابع اليسارى إلى خروج أعضاء عدة منه حديثاً بسبب الموقف من الصراع فى فنزويلا.



احتجاجات ضد قمة بروسور بتشيلى



احتجاجات ضد قمة بروسور بتشيلى



احتجاجات ضد قمة بروسور بتشيلى



احتجاجات ضد قمة بروسور بتشيلى