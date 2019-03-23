صرف علاج فيرس سى لـ 3344 مريضا فى الشرقية مجانًا

بالشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن إجمالى عدد المواطنين الذين تم المسح الطبى لهم بحملة 100 مليون صحة منذ اول مارس، بلغ 2 مليون و 829 ألف و 950 مواطن ،وإجمالى عدد الحالات التى صرفت علاج لفيروس سى هو 3344 حالة، الحالات التى صرفت أدوية علاج للأمراض غير السارية "ضغط – سكر" 29 ألف و 101 حالة.

وأشار إلى أن وحدات الرعاية الحرجة و المستشفيات ووحدات طب الأسرة والوحدات الصحية تستقبل المواطنين بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة لإجراء المسح الطبى عليهم بالإضافة إلى سيارات العيادات المتنقلة التى تجوب أنحاء المحافظة ،

وأضاف وكيل وزارة الصحة فى بيان إستمرار عمل الحملة على مدار اليوم من خلال فريق طبى للفترة الصباحية من 9 صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا وفريق طبى للفترة المسائية من 3 عصرا حتى الساعة التاسعة مساءً.

و تواصل فاعليات حملة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية " ضغط – سكر – سمنة " ، والتى إنطلقت فى الأول من مارس الجارى و تستمر لمدة شهرين تنتهى بنهاية أبريل القادم تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية لإجراء المسح الطبى على 4 ملايين و 259 ألف و 931 مواطن وبمشاركة 1365 فرقة طبية منها 682 فرقة ثابتة و 683 فرقة متحركة تتكون من طبيب وممرض وفنى معمل ومدخل بيانات لإستقبال المواطنين من الجنسين بداية من سن 18 عاما لتسجيل بياناتهم و إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم .

على جانب آخر، نفذت مديرية الصحة، قافلة طبية وعلاجية مجانية، بقرية البيوم التابعة لمدينة القنايات، تم توقيع الكشف الطبى على 1934 مريض و صرف العلاج اللازم لهم مجاناً بالاضافة الى تنفيذ ندوات تثقيفية وتوعوية من الامراض، وذلك فى إطار تنفيذ مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تحت شعار "حياة كريمة" لتحسين مستوى الخدمات الصحية و العلاجية المقدمة للمرضى غير القادرين على تحمل نفقات العلاج .

و صرح الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تم تنفيذ قافلة طبية بقرية البيوم التابعة لمدينة القنايات و توقيع الكشف الطبى وصرف العلاج اللازم مجاناً على 1934 مريض شمل 61 حالة جراحة، 457 حالة أطفال ،339 حالة جلدية ، 437 حالة عظام، 92 حالة نساء ،253 حالة باطنة ، 172 حالة قلب ، 123 حالة أسنان.

كما تم اجراء التحاليل المعملية اللازمة لـ 76 حالة مقسمة إلى تحليل 33 عينة طفيليات و 43 عينة دم كما تم اجراء 28 حالة رسم قلب وذلك بمشاركة أخصائيين فى تخصصات مختلفة، ومعمل دم كامل ، ومعمل طفيليات، وجهاز أشعة عادية، وجهاز أشعة تلفزيونية، كما تم تحويل 14 حالة مرضية لمستشفى القنايات المركزى لإستكمال الفحوصات اللازمة و إجراءات تجهيزهم لإجراء العمليات الجراحية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم عمل العديد من الندوات التثقيفية لتوعية المواطنين من أهالى القرية وتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية ،كما تم عمل جلسات عن حملة 100 مليون صحة (مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية )والتوعية لترشيد إستهلاك المياه .