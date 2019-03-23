video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 23 مارس 2019 01:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة الوادى الجديد: فحص 140009 مواطنين فى مبادرة 100 مليون صحة

السبت، 23 مارس 2019 01:03 ص
صحة الوادى الجديد: فحص 140009 مواطنين فى مبادرة 100 مليون صحة جانب من المبادرة
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
إضافة تعليق

قالت الدكتورة السيدة على مشرف وكيلة وزارة الصحة بالوادى الجديد، فى تصريحات لها، أنه تم مسح 140009 مواطنين حتى الساعة 9 مساء بنهاية يوم 22 مارس2019 بفعاليات من المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، تحقيق نسبة 184% من المستهدف تحقيق منذ بدء الحملة الجمعة الماضية، وحتى نهاية اليوم الجمعة من المبادرة والذى جرى مسح 1625 مواطنا فى اليوم الثانى والعشرين فقط من المبادرة.

وأضافت مشرف، أن الوزارة تستهدف الوزارة فحص 3480 مواطنا فى اليوم الواحد من خلال الفرق الثابتة والمتحركة، وجرى تحقيق نسبة 66% من المستهدف الكلى للحملة بالمحافظة، حيث نجحت مديرية الصحة بتوجيهات من محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، فى زيادة معدلات العمل وإعداد الفرق الخاصة بالفحص بالتنسيق مع الوزارة من خلال الدفع بـ10 فرق متحركة.

وأكدت أن المبادرة تنفذ من خلال 35 منشأة صحية، بواقع 30 فريقا بمركز الخارجة و30 فريقا بالداخلة و10 فرق ثابتة بالفرافرة و6 فرق بباريس و6 فرق ببلاط، وذلك بهدف استهداف 172635 على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى الوافدين من خارج المحافظة.

وأشارت الى أن المديرية بدأت تنفيذ طريقة طرق الأبواب للوصول لكبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة فى مركزى بلاط وباريس عن طريق الرائدات الريفيات للوصول لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والمرضى داخل منازلهم وفرق الطرقات والشوارع بمركز الخارجة لجذب مواطنى المحافظة وتشجيعهم على الفحص والمسح بالمبادرة.

 

 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظة الدقهلية تتصدر المركز الأول فى حملة 100 مليون صحة

الوادى الجديد

اخبار الوادى الجديد

محافظة الوادى الجديد

الداخلة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الخارجة




لا تفوتك
زوجة شهيد بحادث نيوزيلندا للسيسى: "لما أنزل مصر أتمنى أقابلك ولو 10 دقايق"

زوجة شهيد بحادث نيوزيلندا للسيسى: "لما أنزل مصر أتمنى أقابلك ولو 10 دقايق"

مجلس السياحة والسفر العالمى: مصر شهدت طفرة وانتعاشه هائلة فى 2018

مجلس السياحة والسفر العالمى: مصر شهدت طفرة وانتعاشه هائلة فى 2018

فيديو جراف.. ماذا فعل الأهلى فى 350 مباراة بالبطولات الأفريقية؟

فيديو جراف.. ماذا فعل الأهلى فى 350 مباراة بالبطولات الأفريقية؟

صور.. مميش: 4.3 مليار دولار عائدات قناة السويس من يوليو 2018 لمارس 2019

صور.. مميش: 4.3 مليار دولار عائدات قناة السويس من يوليو 2018 لمارس 2019

الحكومة: القضاء على 1516 بؤرة إرهابية والتصدى لـ 1725 قضية هجرة غير شرعية

الحكومة: القضاء على 1516 بؤرة إرهابية والتصدى لـ 1725 قضية هجرة غير شرعية

بشخصيات كليباته.. محمد رمضان يعلن عن أولى حفلاته الغنائية بطريقة مبتكرة ..فيديو

بشخصيات كليباته.. محمد رمضان يعلن عن أولى حفلاته الغنائية بطريقة مبتكرة ..فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة