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صحة البحر الأحمر:فحص 82756مريضا وإجراء 848عملية بمستشفيات الحكومة خلال فبراير

السبت، 23 مارس 2019 08:59 ص
صحة البحر الأحمر:فحص 82756مريضا وإجراء 848عملية بمستشفيات الحكومة خلال فبراير 100 مليون صحة
البحر الأحمر - عماد عرفة
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أعلن الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أجراء الكشف الطبى علي 82 ألفا و756 مريضا داخل المستشفيات الحكومية بمحافظة البحر الأحمر خلال شهر فبراير الماضي.

وأكد وكيل وزارة الصحة في بيان له، أن المستشفيات الحكومية أجرت 848 عملية جراحية ما بين كبري وصغري ، و97 حالة ولادة طبيعية و 151 ولادة قيصرية و2029 جلسة علاج طبيعي لعدد 568 حالة، وأشعة عادية لـ 3589 حالة وأشعة موجات فوق صوتية لـ1331  حالة  وأشعة مقطعية لـ  579حالة.

 

كما تم إجراء رنين مغناطيسي لـ333 حالة، و171  أشعة ايكو على القلب وإجراء رسم قلب لـ 716 حالة، وذلك بالإضافة إلي إجراء جلسات لعدد 210 مرضى غسيل كلوي موزعة إلي 3 شرائح ايجابي فيروس C/B  والسلبي منها وتم استقبال  74طفل حديثي ولادة بالحضانات واستقبال 339 حالة بالرعايات المركزة العامة والقلبية والمتوسطة والمخ والأعصاب.

ولفت إلى جهود مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر لدعم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات الطبية وتوافر المخزون الاستراتيجي  منها لخدمة جميع المرضى.


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