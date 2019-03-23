سفير الاتحاد الأوروبى: 120 مليون يورو لدعم الأمن المائى بمصر

كتب - أسماء نصار و إبراهيم سالم ونيفين طه

أعلن السفير إيفان سوركوش، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر، أنه بصدد إنطلاق برنامج هام لعدة سنوات تحت عنوان "برنامج الاتحاد الأوروبى لقطاع المياه فى مصر" وتصل قيمتها إلى 120 مليون يورو، وسيساهم هذا البرنامج، فى دعم استقرار مصر من خلال تحقيق الأمن المائى.

وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ البرنامج خلال فصل الصيف، موضحا أن مصر تتحدى ندرة المياة، وذلك بترشيد الاستهلاك، وتطبيق أنظمة الرى الحديثة لتقليل الفاقد من المياه.

وأشار السفير "سوركوش" أن الاتحاد الأوروبى من أول الجهات التى ساندت مصر فى هذا القطاع، بالمساهمة بـ 450 مليون يورو لإقامة عدة مشروعات فى قطاع المياه خلال السنوات العشر الماضية، مضيفا أن هذه المنح ضمن حزم تمويلية ميسرة بقيمة 2.5 مليار يورو من مؤسسات مالية أوربية فى هذا القطاع.

وأضاف سفير الاتحاد الأوروبى، أن التعاون بين الاتحاد ومصر فى قطاع المياة والصرف الصحى شمل برامج تغطى 12 محافظة، وتعمل تلك البرامج على تحسين حياة 15 مليون مواطن مصرى خاصة بالمناطق الأكثر احتياجا.

كما قال الدكتور محمد عبد العاطى ، وزير الرى والموارد المائية، خلال كلمته باحتفالية اليوم العالمى للمياه، أن مصر فى مواجهة تحديات المياة فى مصر، ولذالك لابد من تكاتف جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى ، وذالك لتنفيذ الخطة القومية للموارد المائية والتى تتضمن تحسين وترشيد وتنمية المياة والموارد المائية .

وأوضح أن الوزارة وضعت خطة استراتيجية حتى 2050 وذلك لتعزيز الأمن المائى المصرى بكافة قطاعات الدولة.

وأشاد وزير الرى والموارد المائية، بالتجارب المميزة التى قام بها المزارعون لترشيد استهلاك المياة فى الزراعة من خلال التحول من الرى إلى طرق حديثة كالرش والتنقيط والتى تحمل المزارع المصرى المسئولية فى الحفاظ على المياة من الأهداف والتلوث.

كما قال المهندس ممدوح رسلان ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، إن الشركة تعمل من خلال عدة محاور لترشيد استهلاك مياه الشرب للحفاظ على كل نقطة مياه، مشيرا إلى أن الدولة تقدم دعم كبير للشركة فى هذا الإطار، من خلال الدعم الكامل للدولة للشرائح الثلاثة الأولى، موضحا أن سعر المتر فى الشرائح الثلاثة الأولى للمواطن 65 قرش، فى حين أن تكلفته على الدولة 3 جنيهات.

وأكد رسلان، خلال كلمته باحتفالية اليوم العالمى للمياه، أن القطع الموفرة التى بدأت الدولة فى تركيبها بالمؤسسات الحكومية والخاصة توفر من 30 إلى 70%، من الاستهلاك اليومى للمياه، مشيراً إلى أن تطبيق مياه الشرب يساهم بشكل كبير فى نقل شكاوى المواطنين لسرعة البت بها وحلها.

وكانت قد بدأت منذ قليل، احتفالية اليوم العالمى للمياه، بحضور الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وسفير الاتحاد الاوروبى إيفان سوركوش، الى القناطر الخيرية للمشاركة فى الاحتفال باليوم العالمى للمياة .

ويتضمن الاحتفال تكريم السيدات المزارعات المتميزات فى مجال المياه والري، وكلمة لممثلين عن الأوقاف والكنيسة.

يذكر أن اليوم العالمى للمياة يتم الاحتفال به للمرة 26 على التوالى ويأتى الاحتفال هذا العام بعنوان "الطبيعة من أجل المياة" فى محاولة لاستكشاف كيفية ترويض " الطبيعة " فى التصدى لتحديات المياة ، فالأضرار البيئية المرتبطة بتغيير المناخ هى أحد أكبر أزمات المياة، التى تتسبب فى فيضانات تغرق بعض دول العام وجفاف وتشقق له مناطق أخرى، وتلوث أصاب مجارى المياة بمواد تبحث دول العالم عن التخلص الامن منها وهو الأمر الذى أصبح يهدد باختفاء المناطق الخضراء وتدهور نوعية التربة وسوء حالة الأنهار والبحيرات .