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"زمان وأنا صغير".. اعرف مين ده من حكام الإمارات

السبت، 23 مارس 2019 07:13 م
"زمان وأنا صغير".. اعرف مين ده من حكام الإمارات ولى عهد دبى وهو طفل صغير
كتب محمد عبد العظيم
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يحرص الأمير حمدان بن محمد بن راشد، ولى عهد دبى، على نشر العديد من الصور القديمة له خلال أيام الطفولة، حيث دائما ما ينشرصوره وهو طفل صغير.

 

ولى عهد دبى فتح مخزن صوره، وشارك متابعيه صورة له من أيام الطفولة، حيث ظهر فيها وهو بالزى الإماراتى المعتاد. 

الأمير حمدان بن محمد بن راشد ولى عهد دبى وهو طفل صغير
الأمير حمدان بن محمد بن راشد ولى عهد دبى وهو طفل صغير

وبعيدا عن الجانب الرسمى باعتباره ولى عهد دبى، دائما ما يحرص الأمير حمدان بن راشد على نشر العديد من هذه الصور مثل صوره أيام الطفولة، بالإضافة إلى صور المغامرات التى يشارك فيها خلال أوقات فراغه سواء داخل الإمارات أو خارجها، فضلا عن صوره المختلفة مع الحيوانات وخلال جولات الصيد.


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