video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 23 مارس 2019 09:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

"رويتزر": سماع انفجار بمدينة لشكركاه الأفغانية خلال احتفالات عيد المزارعين

السبت، 23 مارس 2019 07:59 ص
"رويتزر": سماع انفجار بمدينة لشكركاه الأفغانية خلال احتفالات عيد المزارعين انفجار _ صورة أرشيفية
"رويتزر"
إضافة تعليق

قالت وكالة رويترز للأنباء، سماع انفجار فى مدينة لشكركاه الأفغانية خلال احتفالات عيد المزارعين .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأجيل الانتخابات الرئاسية فى أفغانستان إلى 28 سبتمبر

ألمانيا تتحرك نحو إعادة تقييم دورها فى أفغانستان

مقتل 7 مسلحين من طالبان فى غارة جوية شرق أفغانستان

انفجار

أفغانستان

أخبار أفغانستان

عيد المزارعين




لا تفوتك
السيسى للشباب: اجعلوا الحوار وتقبل الأخر دستوركم والإنسانية شريعتكم

السيسى للشباب: اجعلوا الحوار وتقبل الأخر دستوركم والإنسانية شريعتكم

"الصحة" توفر فيتامينات للحوامل والمواليد بالمجان منعًا لأمراض سوء التغذية

"الصحة" توفر فيتامينات للحوامل والمواليد بالمجان منعًا لأمراض سوء التغذية

لاسارتى يكشف كواليس جلسته مع الخطيب وضغط الشحات وحظ رمضان صبحى

لاسارتى يكشف كواليس جلسته مع الخطيب وضغط الشحات وحظ رمضان صبحى

5 خطوات تحمى حسابك بـ"فيس بوك" من القرصنة.. تعرف عليها

5 خطوات تحمى حسابك بـ"فيس بوك" من القرصنة.. تعرف عليها

فيديو.. رامى شحاتة يحكى قصة إنقاذه 51 طفلا من الموت فى حافلة بإيطاليا

فيديو.. رامى شحاتة يحكى قصة إنقاذه 51 طفلا من الموت فى حافلة بإيطاليا

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة