الرئيسية أخبار عالمية "رويتزر": سماع انفجار بمدينة لشكركاه الأفغانية خلال احتفالات عيد المزارعين السبت، 23 مارس 2019 07:59 ص انفجار _ صورة أرشيفية "رويتزر" إضافة تعليق قالت وكالة رويترز للأنباء، سماع انفجار فى مدينة لشكركاه الأفغانية خلال احتفالات عيد المزارعين . إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. تأجيل الانتخابات الرئاسية فى أفغانستان إلى 28 سبتمبر ألمانيا تتحرك نحو إعادة تقييم دورها فى أفغانستان مقتل 7 مسلحين من طالبان فى غارة جوية شرق أفغانستان انفجار أفغانستان أخبار أفغانستان عيد المزارعين السيسى للشباب: اجعلوا الحوار وتقبل الأخر دستوركم والإنسانية شريعتكم "الصحة" توفر فيتامينات للحوامل والمواليد بالمجان منعًا لأمراض سوء التغذية لاسارتى يكشف كواليس جلسته مع الخطيب وضغط الشحات وحظ رمضان صبحى 5 خطوات تحمى حسابك بـ"فيس بوك" من القرصنة.. تعرف عليها فيديو.. رامى شحاتة يحكى قصة إنقاذه 51 طفلا من الموت فى حافلة بإيطاليا ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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