رئيس حزب جزائرى: الشعب له مطلق السيادة فى اختيار ممثليه

الجزائر /أ ش أ/

أكد فوزى رباعين رئيس حزب عهد 54 الجزائرى، أن الشعب له "السيادة المطلقة والقرار فى اختيار من يمثله.

وقال رباعين فى مؤتمر صحفى، السبت بالجزائر العاصمة إن "الحراك الشعبى ينبغى أن يجد مخرجا له"، ودعا الى ضرورة احترام الدستور والقوانين وتلبية مطالب الشعب.

وأضاف أن "المهم فى هذا الظرف هو إعادة القطار إلى طريقه واتخاذ جملة من القرارات والاجراءات العملية بإشراك الشعب"، ودعا إلى تشكيل حكومة ائتلاف وطنى تأخذ على عاتقها التحضير للانتخابات والاشراف عليها.

ودعا الى الحفاظ على سلمية هذه المسيرات وإلى التضامن بين أفراد الشعب الجزائري، وقال إن "هذه المسيرات التى أثبت بفضلها الشعب الجزائرى حسه الحضارى ومسؤوليته، أضحت مثالا يحتذى به وهى لا تحتاج الى وصاية من أى طرف كان.