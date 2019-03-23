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رئيس الهيئة العليا للانتخابات يستبعد تغيير موعد الانتخابات الرئاسية فى تونس

السبت، 23 مارس 2019 09:57 م
رئيس الهيئة العليا للانتخابات يستبعد تغيير موعد الانتخابات الرئاسية فى تونس اقتراع _ صورة أرشيفية
تونس أ ش أ
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استبعد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس نبيل بفون، تغيير موعد الانتخابات الرئاسية مؤكدا أن موعدها الذى حددته الهيئة فى 10 نوفمبر القادم، هو موعد نهائى ورسمى وغير مطروح تأخيره أو تقديمه، وتم تحديده وفق المواعيد الدستورية.

وأوضح بفون - فى تصريح نقلته وكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم السبت - أن الهيئة ستعمل جاهدة لإيجاد حلول عملية من الناحية التنظيمية لإجراء الانتخابات الرئاسية فى موعدها رغم تزامنها مع احتفالات المولد النبوى الشريف بمدينة القيروان والتى تشهد توافد أعداد كبيرة من الزائرين، مؤكدا أنه سيتم العمل على إنجاح الموعدين وتوفير كل الظروف الملائمة لهما.

يشار إلى أن عددا من جمعيات المجتمع المدنى والأحزاب فى تونس كان قد دعا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى تغيير موعد الانتخابات الرئاسية، والتى حددتها الهيئة يوم 10 نوفمبر 2019، حتى "لا يحرم أهالى القيروان وزائروها من حقهم الانتخابى أو حقهم فى الاحتفال بالمولد النبوى الشريف".

 


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