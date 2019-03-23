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رئيس الشركة القابضة للمياه: ترشيد الاستهلاك واجب وطنى على كل مواطن

السبت، 23 مارس 2019 12:48 م
رئيس الشركة القابضة للمياه: ترشيد الاستهلاك واجب وطنى على كل مواطن المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى
كتب ـ أحمد حسن
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أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على ضرورة رفع وعي المواطنين بأهمية قضية المياه والحفاظ على كل قطرة فى ظل محدودية الموارد والتزايد السكانى المستمر .

وأوضح أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة بدأت فعاليات الحملة القومية " كل نقطة بتفرق" لترشيد استخدام المياه، امس الجمعة 22 مارس واستمرارها حتى 28 مارس بجميع محافظات الجمهورية، تزامناً مع اليوم العالمي للمياه، مشيرا إلى أن الطابع المميز للحملة فى ضوء مشاركة كافة الجهات والوزارات المعنية هو توحيد الجهود والرسائل والمفاهيم لتصل لكافة الفئات العمرية بنفس الدلالات، ما يعمق أهمية المياه وضرورة الحفاظ عليها باعتبارها قضية وطنية.

وتابع أن الحملة تركز هذا العام على الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعى عن طريق نشر مواد اعلامية وتفاعل المواطنين مع الفعاليات على الصفحات الرسمية للشركة القابضة وشركاتها التابعة للتنبيه بخطورة إهدار المياه، بالاضافة إلى متابعات مستمرة لسير الحملة التوعوية بكافة المحافظات .

ولفت أن الحملة تتضمن تكثيفا للزيارات الميدانية لطلاب المدارس لمحطات مياه الشرب، لتعميق الوعى والتعرف على مراحل تنقية وانتاج المياه، واختيار اكثر القرى استجابة وتفاعلا مع الحملة من خلال قياسات استطلاعات الرأى القبلى والبعدى لقياس الأثر، تخصيص الحصة الاولى بجميع المعاهد الازهرية للتوعية بترشيد استهلاك المياه، والتوعية بالمدارس وتنفيذ ورش الرسم للاطفال، الندوات والمسابقات الفنية والثقافية، والندوات التوعوية مع الفلاحين وروابط مستخدمى المياه، وعدد من الندوات التثقيفية بقصور الثقافة والرسم الجرافيتى على اسوار محطات القرى المستهدفة، وتنظيم دورى رياضى داخل مراكز الشباب والساحات الرياضية .

 


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