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دجال وراء حادث مصرع عاملين أثناء التنقيب عن الآثار فى العياط

السبت، 23 مارس 2019 01:12 م
دجال وراء حادث مصرع عاملين أثناء التنقيب عن الآثار فى العياط التنقيب عن الآثار - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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اعترف صاحب العقار الذى شهد واقعة مصرع عاملين نتيجة انهيار حفرة عليهما أثناء التنقيب عن الآثار بالعياط، أن دجال أوهمه احتواء العقار الخاص به على آثار فرعونية، مما دفعه للاستعانة بعاملين من منطقة التبين بالقاهرة، يرتبطان بعلاقة صداقة به، واتفق معهما عل الحفر مقابل الحصول على نسبة من الكنز المدفون أسفل منزله.

 

وأضاف صاحب العقار، أن العاملين شرعا فى عملية الحفر، وأحدثا حفرة يصل عمقها إلى ما يقرب من 6 أمتار، وخلال عملهما غادر المنزل وعاد عقب ذلك ليكتشف انهيار الحفرة عليهما ومصرعهما، مما دفعه للاستغاثة بجيرانه، حيث تم إبلاغ مركز شرطة العياط، وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية لاستخراج الجثتين.

 

وتم الكشف عن الواقعة بتلقى العقيد على عبد الكريم مفتش مباحث جنوب الجيزة بلاغا يفيد مصرع شخصين خلال تنقيبهما عن الاثار بقرية تابعة لمركز العياط.

 

فانتقل إلى محل الواقعة، وكشفت المعاينة والتحريات أن صاحب العقار استعان بعاملين للتنقيب عن الاثار، إلا أن الحفرة انهارت عليهما مما أسفر عن مصرعهما، وألقى رجال المباحث القبض على صاحب العقار، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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