جنح دمياط تقضى بحبس شابين وفتاتين سنة مع الشغل بتهمة ممارسة الرذيلة

دمياط عبده عبد البارى

قضت محكمة جنح مركز دمياط اليوم بحبس ٤ أشخاص سنة مع الشغل بتهمة ممارسة الرذيلة بمدينة رأس البر.

تعود تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات أكدتها التحريات السرية لرجال مباحث رأس البر عن تردد بعض الأشخاص على شقة زيع سيطهم بارتكاب أعمال منافية للآداب وممرسة الرذيلة .

على الفور كلف اللواء طارق مجاهد مدير أمن دمياط العميد حسام الباز مدير إدارة البحث الجنائي بتشكيل فريق بحث وقوة أمنية للتعامل مع الخارجين عن القانون وضبط من يقوموا بارتكاب الرزيلة من المترددين على الشقق وفحص من يترددوا على الشقق التى يتم استئجارها فى نطاق رأس البر.

وبتكثيف التحريات من خلال فريق البحث بقيادة الرائد أحمد عبد الباقي رئيس مباحث قسم شرطة رأس البر والمقدم عمرو الفداوى مأمور قسم شرطة رأس البر والنقيب إسلام البيومي و قوة أمنية تم استصدار إذن النيابة وبمداهمة الشقة التى ورد المعلومات حولها المعلومات بممارسة الدعارة داخلها ، تم ضبط شابين وهما "علاء. ا. ع" 36 سنة نقاش و" محمد. ذ. ج " حلاق 31 سنة ومعهما فتاتين "ه. ا" 25 سنة ربة منزل و"ا. س" 32 سنة ربة منزل وجميعهم مقيمين بمركز شربين بمحافظة الدقهلية.

تم تحرير المحضر رقم 2077 جنح قسم شرطة رأس البر لسنة 2019 وبالعرض على النيابة أمرت بحبسهم وإحالتهم للمحاكمة العاجلة التى قضت بحبسهم اليوم.