"جنايات دمنهور" تحيل أوراق 3 عاطلين للمفتى لاتهامهم بقتل فنى بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

قضت محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود الابتدائية برئاسة المستشار حسن معوض الباهي وعضوية المستشارين رامى سعيد محمد و أيمن الديب إحالة أوراق 3 أشخاص إلى مفتى الجمهورية لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم وذلك لاتهامهم بقتل فنى بشركة الغاز وسرقة سيارته، وحددت المحكمة جلسة 22 مايو المقبل للنطق بالحكم.

وترجع أحداث الواقعة الى العثور على جثة ن. م. ال.37 سنة فنى بشركة غاز مصر مقيم مركز شبراخيت إثر إصابته بطلق نارى . وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم "ع. إ. ع. 35 سنة و ع. م. ع. 36 سنة و م. س. ص. 20 سنة. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لمرورهم بضائقة مالية حيث قاموا بإطلاق النار على المجنى عليه لسرقة سيارته ومتعلقاته وفروا هاربين.