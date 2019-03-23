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تعليم الكبار تكرم 70 طالب لمشاركتهم فى مشروع محو الأمية وتمنحهم 5 آلاف جنيه

السبت، 23 مارس 2019 04:01 م
تعليم الكبار تكرم 70 طالب لمشاركتهم فى مشروع محو الأمية وتمنحهم 5 آلاف جنيه الدكتور عاشور عمرى رئيس هيئة تعليم الكبار
كتب محمود طه حسين
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ينظم المجلس الأعلى للجامعات بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار غدًا الأحد، احتفالية بقاعة المؤتمرات بجامعة عين شمس، يتم خلالها تكريم 70 طالب وطالبة من جامعات مصر الذين شاركوا فى مشروع مصر القومى للقضاء على الأمية.

ويحصل كل طالب على جائزة مالية قدرها 5 آلاف جنيه مقدمه من إحدى البنوك، وسيتم أيضا تكريم أفضل 5 أفرع تابعة للهيئة العامة لتعليم الكبار الأكثر إنجازا من خلال طلاب الجامعات وهى"الشرقية - المنوفية- دمياط - كفر الشيخ – البحيرة"

وتأتى الاحتفالية تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبحضور كل من الدكتور عاشور عمرى رئيس هيئة تعليم الكبار، ومحمد الأتربى رئيس بنك مصر، والدكتور نظمى عبد الحميد، نائب رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة مايسة المفتى، ولفيف من أساتذة الجامعات.


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