تعرف على المحافظات المستفيدة من برنامج خدمات الصرف الصحى بالمناطق الريفية

نور على

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، يوم الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والخطة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 42 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية بين مصر والبنك الأسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بمبلغ 300 مليون دولار أمريكى والموقع فى شرم الشيخ بتاريخ 9/12/2018.

وأكد تقرير اللجنة أهمية الاتفاق لأنه يقوم بتمويل مشروع من أهم المشروعات التى تتوافق مع خطة عمل الحكومة نحو الإصلاح الاجتماعى والاقتصادى من أجل التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والتى تخدم قطاعًا عريضًا من المواطنين اجتماعيًا وصحيًا.

ويهدف الاتفاق إلى تحسين خدمات الصرف الصحى بالمناطق الريفية التى تعانى من درجات عالية من التلوث لنحو 892 ألف نسمة بالقرى والمناطق فى خمس محافظات؛ وهى الدقهلية والشرقية ودمياط والغربية والمنوفية، وذلك من خلال إنشاء شركات مياه الشرب والصرف الصحى لما يقارب من 178 ألف وصلة منزلية جديدة إلى شبكات الصرف الصحى المربوطة بمحطة مياه الصرف الصحى، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير مرافق معالجة مياه الصرف الصحى وفقًا للمعايير السابقة.

ويهدف الاتفاق أيضًا إلى تحسين النظم التشغيلية لشركات مياه الصرف الصحى والشرب، وذلك من خلال تعزيز قدرات هذه الشركات وتحسين أدائها فى النواحى التشغيلية والمالية والمؤسسية ومجالات مشاركة المواطنين.