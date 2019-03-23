تشريح جثتى عاملين توفيا إثر انهيار حفرة أثناء تنقيبهما عن الآثار بالعياط

كتب أحمد الجعفرى

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتشريح ودفن جثة عاملين توفيا اثناء تنقيبهما عن الأثار بمركز العياط بجنوب الجيزة، حيث انهارت عليهما أعمال الحفر، وطلبت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بهما، للوقوف على ظروف وملابسات وفاتهما، فضلًا عن تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

وكان عاملين فارقا الحياة نتيجة انهيار حفرة عليهما أثناء التنقيب عن الآثار بالعياط، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد مصرع شخصين نتيجة انهيار حفرة عليهما بإحدى قرى العياط، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أنه أثناء قيام عاملين بالتنقيب عن الآثار انهارت الحفرة عليهما مما أسفر عن مفارقتهما الحياة.

تحفظ رجال المباحث على صاحب المنزل، وتم استخراج جثتى العاملين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.