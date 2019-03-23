video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 23 مارس 2019 12:29 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تشريح جثتى عاملين توفيا إثر انهيار حفرة أثناء تنقيبهما عن الآثار بالعياط

السبت، 23 مارس 2019 12:11 م
تشريح جثتى عاملين توفيا إثر انهيار حفرة أثناء تنقيبهما عن الآثار بالعياط أعمال تنقيب عن الآثار - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتشريح ودفن جثة عاملين توفيا اثناء تنقيبهما عن الأثار بمركز العياط بجنوب الجيزة، حيث انهارت عليهما أعمال الحفر، وطلبت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بهما، للوقوف على ظروف وملابسات وفاتهما، فضلًا عن تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

وكان عاملين فارقا الحياة نتيجة انهيار حفرة عليهما أثناء التنقيب عن الآثار بالعياط، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد مصرع شخصين نتيجة انهيار حفرة عليهما بإحدى قرى العياط، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أنه أثناء قيام عاملين بالتنقيب عن الآثار انهارت الحفرة عليهما مما أسفر عن مفارقتهما الحياة.

تحفظ رجال المباحث على صاحب المنزل، وتم استخراج جثتى العاملين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سقوط تشكيل عصابى للتنقيب عن الآثار أسفل منزل بالمطرية

مصرع عاملين إثر انهيار حفرة أثناء التنقيب عن الآثار فى العياط

قاتل والده بالواحات: استدرجته بزعم التنقيب عن الآثار وأنهيت حياته لسوء سلوكه

اخبار الحوادث

حوادث

العياط

التنقيب عن الاثار




لا تفوتك
السيسى للشباب: اجعلوا الحوار وتقبل الأخر دستوركم والإنسانية شريعتكم

السيسى للشباب: اجعلوا الحوار وتقبل الأخر دستوركم والإنسانية شريعتكم

"الصحة" توفر فيتامينات للحوامل والمواليد بالمجان منعًا لأمراض سوء التغذية

"الصحة" توفر فيتامينات للحوامل والمواليد بالمجان منعًا لأمراض سوء التغذية

لاسارتى يكشف كواليس جلسته مع الخطيب وضغط الشحات وحظ رمضان صبحى

لاسارتى يكشف كواليس جلسته مع الخطيب وضغط الشحات وحظ رمضان صبحى

5 خطوات تحمى حسابك بـ"فيس بوك" من القرصنة.. تعرف عليها

5 خطوات تحمى حسابك بـ"فيس بوك" من القرصنة.. تعرف عليها

فيديو.. رامى شحاتة يحكى قصة إنقاذه 51 طفلا من الموت فى حافلة بإيطاليا

فيديو.. رامى شحاتة يحكى قصة إنقاذه 51 طفلا من الموت فى حافلة بإيطاليا

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة