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تداول 21 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

السبت، 23 مارس 2019 02:07 م
تداول 21 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد - السيد فلاح
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالى" أن إجمالى حركة السفن اليوم السبت 21 سفينة.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد 4 سفن حاويات وغادر الميناء سفينة ومتواجد علي الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن، كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.

وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والي الميناء.

 

 

 

 
 

 

 


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