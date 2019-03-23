تداول 21 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالى" أن إجمالى حركة السفن اليوم السبت 21 سفينة.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد 4 سفن حاويات وغادر الميناء سفينة ومتواجد علي الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن، كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.

وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والي الميناء.