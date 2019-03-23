تحليل المياه واستطلاع رأى المواطنين عن الخدمة خلال الأسبوع المائى بالجيزة

كتب سيد الخلفاوى

تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، اليوم السبت، فعاليات الأسبوع المائى بقرية برطس التابعة لمركز أوسيم بمحافظة الجيزة، حيث أشار المهندس منصور بدوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إلى أن إدارة التوعية قامت باستطلاع رأى بقرية برطس التابعة لمركز أوسيم، للتعرف عن مدى رضا العملاء عن الخدمات التى تقدمها الشركة، وبحث الاستطلاع مدى جودة مياه الشرب، والمشكلات الخاصة بالصرف الصحى، فضلًا عن مدى معرفة المواطنين بالخط الساخن وتطبيق المحمول (125)، الخاص باستقبال شكاوى العملاء، وحث مسئولى التوعية بالشركة، المواطنين بضرورة الحفاظ على مياه الشرب من الإهدار، وترشيد استهلاك المياه.



فعاليات اسبوع المياه بقرية برطس بالجيزة

وأضاف منصور، أن فريق عمل من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة تواجد من الصباح الباكر بمقر الحملة بشبكات مياه برطس، لتقديم الخدمات للأهالى فى أماكن إقامتهم، وتلقى استفسارات وشكاوى المواطنين المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، لمحاولة وضع حلول عاجله لها، كما يقوم فريق من قطاع المعامل بتحليل لعينات المياه للمواطنين، للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات الصحية.



فعاليات اسبوع المياه بقرية برطس بالجيزة

يذكر أن الحملة بدأت فعالياتها أمس، بتوحيد خطبة الجمعة فى جميع المساجد على مستوى مدن المحافظة، لتناول قضية ترشيد استهلاك المياه وتحريم إهدارها، كما تم توزيع مطبوعات التوعوية التى تحمل رسائل للتعريف بالوضع المائى فى المحافظة، ومجهودات الدولة لتوصيل كوب مياه نظيف، وكذلك التوعية بأهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها.







فعاليات اسبوع المياه بقرية برطس بالجيزة



فعاليات اسبوع المياه بقرية برطس بالجيزة



فعاليات اسبوع المياه بقرية برطس بالجيزة







فعاليات اسبوع المياه بقرية برطس بالجيزة