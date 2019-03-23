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السبت، 23 مارس 2019 10:56 ص
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تحرير 967 مخالفة مرورية وفحص 29 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية

السبت، 23 مارس 2019 10:36 ص
تحرير 967 مخالفة مرورية وفحص 29 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية حمله مرورية - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنة مدير إدارة المرور لتسيير السيولة المرورية، والتى أسفرت عن تحرير967 مخالفة مرورية متنوعة.

كما شنت مدير أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، والتى أسفرت عن فحص 8 مزارع بدائرة مركز السادات، وفحـص 29 شخصا وتبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية.

وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 11 شقة و12 شخصا جنائيا من قاطنيها بدائرة قسم شبين الكوم، تبين أنهم غير مطلوبين عدا شخصين منهم هاربين من أحكام قضائية، كما تم تحرير 4 قضايا إشغالات المقاهى بدائرة المديرية.


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