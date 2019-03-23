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تحرير 1060مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

السبت، 23 مارس 2019 02:21 م
تحرير 1060مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية حملة مروريه - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور، حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور، عن تحرير وضبط 1060 مخالفة مرورية متنوعة، وشملت 565 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و31 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و25مخالفة انتظار خاطئ وحجز6 سيارات و54 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو13 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وتحرير 13 مخالفة لعدم الصلاحية الفنية و 11 مخالفة بيئة و101 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وتحرير 13 مخالفة خط السير و12 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و14 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 13 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 14 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم، و23 مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و11 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و17 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، كما تم العثور على 3 سيارات متروكة و30 مخالفة إزالة فاميه وتحرير23 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و26 مخالفة مواقف عشوائية و13 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير29 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

 


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