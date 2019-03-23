بعد تحذيرات الأرصاد.. المرور يستعد للشبورة والأمطار على الطرق السريعة

كتب عبد الرحمن سيد

استعدت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مساعد وزير الداخلية للمرور ، لموجة تقلبات الطقس حيث يتم التنسيق مع هيئة الأرصاد بشكل دورى عن حالة الطقس، سواء بظهور أى شبورة على الطرق السريعة أو هطول أمطار لمنع وقوع الحوادث المرورية، وسط تدعيم كافة المحاور بالخدمات المرورية على مدار اليوم بالكامل، لملاحظة حركة السيارات، تنفيذا لتعليمات اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.

وفى حالة ظهور الشبورة الكثيفة، سيتم إغلاق الطرق السريعة التى تظهر عليها، بناء على وضوح الرؤية أو انعدامها بالمحاور بالتنسيق مع الأرصاد الجوية على أن يتم فتحها، بعد تلاشى الشبورة بالكامل، وفى حالة هطول الأمطار، تم وضع خطة لنشر الأوناش المرورية، والشفاطات بالتنسيق مع شركات المياه والصرف الصحى، لسحب المياه المتراكمة بالمحاور، منعا للزحام المرورى خلال أوقات الذروة.

وسيتم متابعة حركة السيارات بكافة المحاور، بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بالطرق لمتابعة حركة المرور على مدار الـ 24 ساعة، مع تكثيف انتشار سيارات الإغاثة والخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة المركبات.

وناشدت إدارة المرور قائدى السيارات، بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة والداخلية منعًا لحوادث الطرق، بسبب ظهور الشبورة خلال الفترة المقبلة بكافة المحاور.