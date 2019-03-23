بدء فعاليات الأسبوع المائى بقرية نيدة فى سوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

تزامناً مع اليوم العالمى للمياه، بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، انطلقت فعاليات الأسبوع المائى، والذى تستمر فعالياته حتى 28 من نفس الشهر بقرية نيدة بمركز أخميم.

وقال اللواء المهندس محمد بدري محمد دين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إنه تم اليوم تنفيذ حملة لطرق ابواب مواطنى القرية، كما تم إجراء استطلاع رأى للمواطنين للتعرف على جودة الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى توعية المصلين خلال خطبة الجمعة بأهمية الحفاظ على مياه الشرب من الإهدار، وعدم تلويث مصادر المياه وترشيد الاستهلاك.

من الجدير بالذكر، أنه يشارك بفعاليات الأسبوع المائى مديريات الأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة والشباب والرياضة والتربية والتعليم والرى والثقافة والتضامن الاجتماعى والصحة، لتنفيذ أنشطة توعوية وخدمات مجانية للمواطنين تشمل قراءة وفحص العدادات، وتحليل مياه الشرب وخدمة العملاء والشكاوى والكسح.











