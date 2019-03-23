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القبض على عاطلين بحوزتهما مخدرات وأسلحة فى مطاردة مع الشرطة بالخانكة

السبت، 23 مارس 2019 11:05 ص
القبض على عاطلين بحوزتهما مخدرات وأسلحة فى مطاردة مع الشرطة بالخانكة قوات أمن - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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شهدت مدينة الخانكة، مطاردة بين قوات الشرطة وعاطلين، أثناء ضبطهما بحوزتهما كمية من المواد المخدرة والسلاح النارى، وتبادلا إطلاق الأعيرة النارية صوب القوات، مما أدى إلي مبادرة القوات إطلاق النيران، وتم ضبطهما وتولت النيابة التحقيق. 
 
تلقي العميد يحى راضى رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية،اخطارا من العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، بضبط  المدعو"إبراهيم .م  ا" 29 سنة، عاطل ومقيم مساكن الوادي القديم – السلام – القاهرة، أثناء استقلاله دراجة نارية رفقته شخص اخر هارب ،حيث قام بإطلاق أعيرة نارية صوب القوات مما اضطرهم إلى مبادلتهم إطلاق النيران ،وضبط بحوزته  58 لفافة من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 60 جرام، وسلاح نارى طبنجة ماركة حلوان عيار 9 مم مطموسة الأرقام بخزينتها 4 طلقة من ذات العيار المستخدم في الواقعة.
 
وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بالاشتراك والمتهم الهارب المدعو" كرم . ف . ج" 25 سنة، عاطل ومقيم مساكن الوادي  السلام – القاهرة، وحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية نشاطهما الإجرامى، وما قررته النيابه العامه من ضبط واحضار المتهم الهارب " كرم .فايز ".
 
وتمكن ضباط وحده مباحث المركز من ضبطه بالقرب من مسكنه ،وبمناظرته تبين إصابته بجرح عميق بالساق اليسري، وقرر أن إصابته ترجع إلى إطلاق النيران من قِبل القوات القائمة بالضبط، وأنه توجه لمستشفي بالقاهرة عقب إصابته، وأجريت له الإسعافات الأولية وحال تحويله لمستشفي الدمرداش لاستكمال العلاج لاذا بالفرار.
 
وأقر قيامه بالإتجار بالمواد المخدرة بالإشتراك والمتهم المضبوط، وتم بإرشاده ضبط الدراجة البخارية المستخدمة في الواقعة، تم التحفظ عليها، تحرر عن رقم 6006 جنح مركز الخانكه لسنة 2019م وتولت النيابة التحقيق. 
 
 

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