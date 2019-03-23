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السبت، 23 مارس 2019 09:52 م
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العاهل السعودى يصدر قرارات ملكية بتعيين وإعفاء عددا من المسئولين

السبت، 23 مارس 2019 09:51 م
العاهل السعودى يصدر قرارات ملكية بتعيين وإعفاء عددا من المسئولين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود العاهل السعودى خادم الحرمين الشريفين
الرياض أ ش أ
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أصدر العاهل السعودى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عددا من القرارات الملكية، من بينها تعيين المهندس أحمد بن عبدالعزيز بن المحمد العوهلى محافظاً للهيئة العامة للصناعات العسكرية بمرتبة وزير، وتعيين الدكتور حاتم بن حسن بن حمزه المرزوقى نائباً لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور سعد بن سعود بن ماجد آل فهيد مساعداً لوزير التعليم بالمرتبة الممتازة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن القرارات الملكية تضمنت أيضا تعيين المهندس محمد بن ناصر بن على الجاسر مساعداً لوزير العمل والتنمية الاجتماعية بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور أحمد بن سالم بن محمد العامرى مديراً لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتورة إيناس بنت سليمان بن محمد العيسى مديرة لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالمرتبة الممتازة.

كما تضمنت القرارات أيضا تعيين الدكتور محمد بن يحى بن غرامه الشهرى مديراً لجامعة الحدود الشمالية بالمرتبة الممتازة، وتعيين عبدالرحمن بن أحمد بن حمدان الحربى محافظاً للهيئة العامة للتجارة الخارجية بالمرتبة الممتازة، اضافة الى قرار بإعفاء الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديرى نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد من منصبه.

 


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